Cameroun : l'ambassadeur américain à la découverte et à l'appréciation de la culture et des produits locaux camerounais

Il est reparti du marché avec des produits locaux comme des safous frais, des gombos, des piments et une bouteille d'huile de palme rouge. Cette visite de l'ambassadeur américain au marché populaire de Mvog Betsi a été relatée sur le compte Twitter de la chancellerie.



Cet événement illustre l'intérêt porté par l'ambassadeur américain à la découverte et à l'appréciation de la culture et des produits locaux camerounais. Cette interaction directe avec les commerçants du marché témoigne également de sa volonté d'être proche de la population et de mieux comprendre le quotidien des Camerounais.