Cameroun : la 49ème session plénière des évêques du Cameroun se tient à Yaoundé

La journée du 09 avril 2024 restera gravée dans les registres de l’histoire de la conférence épiscopale nationale du Cameroun.



En effet, ce jour-là a eu lieu l'ouverture des travaux de la 49ème session plénière des évêques du pays. Au siège de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun à Yaoundé, les évêques se sont rassemblés prêts à aborder les défis et les opportunités qui se présentent à eux pour cette année en cours.



L'accueil chaleureux du cardinal Robert Sarah, en visite amicale dans le diocèse d’Obala, par les présidents en exercice de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, a ouvert cette matinée de travail.



Une fois le cardinal installé, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Mgr Jean Mbarga, a marqué le début de ces journées par un discours poignant sur l’actualité ecclésiale du pays. Mgr Mbarga a évoqué les récents actes de vandalisme qui ont secoué le sanctuaire marial de Nsimalen. Un appel à la réconciliation et à la paix a été lancé, soulignant l'importance de l'unité dans des moments de crise.



Dans son discours d'ouverture, Mgr Andrew Nkea, président en exercice de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun et archevêque de Bamenda, a abordé plusieurs questions cruciales. Il a vivement dénoncé la montée des prix au Cameroun et les conditions de vie précaires qui en résultent pour de nombreux citoyens.



Il a appelé les dirigeants politiques à prendre des mesures concrètes, pour assurer un avenir de paix et de prospérité, en particulier en prévision des élections présidentielles de 2025. Mgr Nkea a également exhorté les médias à jouer un rôle positif dans la société, en utilisant leurs plateformes pour promouvoir la paix et la compréhension.



Par ailleurs, il a plaidé pour un usage responsable des médias numériques, mettant en lumière leur capacité à rassembler les communautés et à diffuser des messages d'espoir et d'unité. La journée s'est conclue par une messe solennelle à la basilique Marie Reine des Apôtres de Mvolyé, où les évêques ont prié pour le 11ème anniversaire de l'élection du Pape François.



Dans un esprit de communion et de gratitude, ils ont réaffirmé leur engagement envers leur mission pastorale et leur service envers Dieu et leur peuple.