Cameroun : la 5ème édition de la foire du manioc a eu lieu à Sa’a

Plusieurs activités ont été organisées à l’occasion de la 5ème édition de la foire du manioc et de ses dérivées, avec entre autres, l’exposition des machines de transformation, des stands de dégustation des produits dérivés du manioc, la présentation des mets typiques du terroir et des ateliers de formation. A côté du renforcement des capacités des femmes rurales et des organisations paysannes, et de leur accès aux financements, il y a eu comme autres activités, l’élection de miss manioc, du plus long bâton et du meilleur stand. Pendant deux jours, les visiteurs ont eu droit à un éventail de certains produits dérivés du manioc (35 produits au total) : bâton de manioc, tapioca, farine, amidon, couscous, whisky et farine.



En présidant à Sa’a le 4 août dernier, la cérémonie officielle de cette manifestation foraine du monde rural autour du manioc, le préfet de la Lekié, Patrick Simou Kamsu a salué cette diaspora (à travers ANI International et de son délégué général Romuald Dzomo), qui s’investit pour soutenir les activités du monde rural de la filière manioc. Selon le préfet, «il y a un potentiel dans le monde rural qui a besoin d’être encadré, et c’est l’occasion de lancer un appel à toutes les forces vives, pour se joindre aux organisateurs et permettre à cette foire de prendre un essor ». Car plus qu’un autre produit alimentaire, le manioc, qui se cultive dans huit des dix régions du Cameroun, est un aliment fédérateur, avec ses nombreux dérivés, sources de revenus.



Activité génératrice de revenus

En effet, depuis plus de dix ans au Cameroun, l’association REPTRAMAL intervient dans les neuf arrondissements du département de la Lékié. Son principal objectif porte sur l’amélioration des conditions de vie des femmes agricultrices, grâce à la création et la pérennisation d’une activité génératrice de revenus, et ainsi de participer à leur autonomisation. Le Réseau des Producteurs et Transformateurs de Manioc de la Lékié rassemble un large réseau de coopératives, groupements d’intérêt commun et associations, majoritairement constitués de femmes productrices et transformatrices de manioc et produits dérivés.

Pour Mme Mama Nga Florence, vice-présidente du REPTRAMAL, elle invite les populations camerounaises à consommer les produits camerounais, non sans solliciter des subventions de l’Etat. Il en est de même de Romuald Dzomo, délégué général de ANI International qui souhaite que les ministères chargés de l’agriculture, des PME et l’artisanat accompagnent le projet.



Pour cause de Covid-19 et de restrictions des événements, ce moment de partage pour les femmes productrices n’a pas pu avoir lieu en 2020. L’édition 2021 a donc voulu fédérer davantage le réseau, et d’inscrire la foire du bon bâton de manioc comme une activité pérenne de développement.

Généralement, outre les principaux participants que sont les acteurs de la filière manioc (producteurs, employés, transformateurs, vendeurs, consommateurs), la participation à la foire du manioc concerne les institutions publiques et parapubliques dans le secteur de l’agriculture, du développement rural, les entités privées et publiques qui opèrent dans la promotion des produits locaux du Cameroun, les bailleurs de fonds et autres institutions internationales de financement et d’appui au développement, les entrepreneurs, les administrations locales, les communautés étrangères en provenance du Rwanda, de la République Centrafricaine, de la République du Congo et de la République démocratique du Congo.