Cameroun : la BAD exprime son satisfecit sur l’usine de pied de Lom Pangar

Une délégation de la Banque africaine de développement (BAD), conduite par Serge Marie N'guessan, directeur général pour l'Afrique centrale de l'institution financière, a effectué ce mercredi 31 janvier 2024, une visite de travail sur le site du barrage hydro-électrique de Lom Pangar.



Accompagnée du directeur général d'EDC, le Dr Théodore Nsangou, la délégation a visité l'ouvrage et exprimé son satisfecit au sujet des travaux de construction de l'usine de pied d'une capacité de 30 MW.



L’ouvrage a connu son entrée en production définitive au cours du mois de janvier 2024. Ainsi, la région de l'Est, notamment les localités de Minta, Batouri, Belabo, Abong Mbang et Bertoua, bénéficient d'une énergie stable.