Cameroun : la CSPH et la SCDP du secteur pétrolier jouent pour l’amitié

La première édition de la journée de l’amitié entre la Caisse de Stabilisation des Prix des Hydrocarbures (CSPH), et la Société Camerounaise de Dépôts Pétroliers (SCDP) a débuté le 28 août dernier par une marche sportive. C’était au Complexe sportif de la Garde présidentielle de Yaoundé, sous la présidence des deux représentants des deux directeurs généraux, et sous la supervision technique des encadreurs de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS).



A cette occasion, les personnels des deux sociétés arboraient les mêmes tenues de sport, floquées des logos de la CSPH et de la SCDP. Il s’est agi au cours d’une journée pleine, de renforcer par le sport, les liens d’amitié et de collaboration professionnelle qui unissent la CSPH et la SCDP. « En dehors de la vie professionnelle, il y a d’autres activités de la vie qui sont importantes. Cette journée a pour but de raffermir le lien fort entre les différentes sociétés pétrolières du secteur aval, parce que le sport fédère toutes les énergies », a rappelé Christophe Ze Nguele, le représentant du directeur général de la CSPH et par ailleurs directeur technique.



En effet, ces deux sociétés opèrent dans le très sensible secteur pétrolier aval (raffinage et distribution), et ainsi, elles entendent impulser une certaine dynamique pour former une équipe soudée. Et sur le terrain, « il n’y a pas de problème d’approvisionnement, car tout est bien régulé », rappelle le directeur technique de la CSPH. Cela étant, les différentes confrontations sportives se sont déroulées dans un esprit de fair-play, avec comme principal grand vainqueur, la convivialité. Le match de gala de handball, ayant opposé les dames des deux sociétés, s’est soldé par une large victoire de l’équipe de la CSPH sur celle de la SCDP par 13 buts à 5.

« Nous remercions nos managers qui ont bien voulu que nous ayons cette journée d’amitié », se réjouit Epanda Sophie, capitaine de l’équipe de handball de la SCDP et par ailleurs chef de service du personnel. « Nous sommes très heureuses, parce que c’est au cours d’une pareille occasion que l’on apprend aussi à se connaitre, pour mieux s’apprécier, au-delà des relations professionnelles », déclare la handballeuse Boundi Elle Cynthia de la CSPH.



Mais au cours de la rencontre d’un niveau technique appréciable de basketball, les hommes de la SCDP sont venus à bout de l’équipe de la CSPH par un score de 53 à 41. En tennis de table, comme dans les jeux de société (songo, scrabble et damier), les uns et les autres ont pu démontrer qu’ils ont d’autres qualités en dehors des bureaux. Et c’est dans la salle polyvalente de l’immeuble siège de la CSPH que la série d’activités s’est achevée, avec la remise des trophées, et surtout, autour d’un pot qui va désormais sceller l’amitié entre la SCPH et la SCDP. Pour le grand bien du secteur pétrolier aval du Cameroun.