Cameroun : la Chine offre un million de vaccins anti-Covid-19 de Sinopharm

Un don du gouvernement chinois en faveur du Cameroun, constitué d’un million de doses de vaccins anti-Covid-19, de la société Sinopharm, a été réceptionné le 14 décembre dernier à Yaoundé, à l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen.



La cérémonie de remise de cet important don de vaccins chinois a été suivie par Shalom Tchokfe Ndoula, secrétaire général du Programme élargi de vaccination du Cameroun, et Guo Jianjun, conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine au Cameroun.



A cette occasion, les deux personnalités ont signé un acte y relatif. La diplomate chinois a indiqué qu’au moment où la quantité de vaccins disponibles et les taux de vaccination s’avèrent faibles en Afrique (y compris au Cameroun), l’appui de la Chine dans la lutte contre le coronavirus s’avère d’une grande importance. Et surtout dans un contexte sanitaire marqué par l’arrivée de nouveaux variants, à l’exemple du Omicron.



Il faut rappeler que lors de la 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), tenue en novembre dernier au Sénégal, la Chine avait promis de fournir un milliard de doses de vaccins supplémentaires à l'Afrique. A cet effet, Guo Jianjun a rappelé que dans le cadre de la coopération sino-africaine, la coopération entre la Chine et le Cameroun en matière de santé publique et de lutte contre la Covid-19 sera davantage renforcée.



Pour sa part, le secrétaire général du Programme élargi de vaccination du Cameroun, estime que la vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour contrôler et mettre fin à cette pandémie. Et les doses du vaccin chinois, offertes par la Chine, vont permettre au Cameroun d'accélérer le déploiement de la vaccination sur le terrain.



Ce don du gouvernement chinois intervient à la suite du premier lot de 200 000 doses du vaccin de Sinopharm offert au Cameroun, le 11 avril dernier, et qui participe au renforcement de l'amitié entre le Cameroun et la Chine, marquée par une coopération riche dans plusieurs secteurs.