Cameroun : la police humilie une étudiante tchadienne qui s'est opposée à une arnaque

Une étudiante tchadienne au Cameroun affirme avoir été victime d'une bavure policière au poste de contrôle de Touboro, dans la région du Nord. Chancella Ndongar, étudiante en 2ème année de droit à l'Université de Ngaoundéré, s'est opposée à une arnaque policière. Ce qui lui a valu d'être menottée pendant cinq heures de temps.



Chancella Ndongar et sa soeur ont quitté la ville de Ngaoundéré à bord d'un bus. Au poste de contrôle de Touboro, les agents de la police ont arrêté les occupants qui n'avaient pas leur carnet de vaccination. Ils devaient payer 10.000 Fcfa pour passer.



"Je leur ai répondu que cela est illégal. Ils m'ont menottée et jetée sous le soleil pendant 5 heures d'horloge avant d'être libérée", a témoigné la victime.



La frontière étant actuellement fermée, Chancella Ndongar et sa soeur n'ont pas où dormir et vont passer la nuit dehors, avant de pouvoir quitter dès demain en direction du Tchad.