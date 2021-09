Cameroun : la première édition du FESPAC aura lieu à Yaoundé

Déporter toute l’Afrique et le monde au Cameroun, afin d’enthousiasmer plus de 150 000 potentiels visiteurs qui n’ont pas souvent l’opportunité d’être au fait des arts culinaires et métiers de la bouche. Tel est l’objectif que se sont fixés les organisateurs du Festival Panafricain des Arts Culinaires (FESPAC) qui se tiendra au Cameroun, du 29 janvier au 07 février 2022. Premier du genre, il sera question au cours de ce grand évènement qui coïncide avec la Coupe d’Afrique des Nation TotalEnergie que le pays abritera, de vanter, et de faire découvrir les saveurs culinaires de la terre des Lions indomptables aux milliers de visiteurs locaux et surtout étrangers attendus.



En prélude à ce grand évènement qui réunira des professionnels du Cameroun et d’Afrique, une conférence de presse a été organisée ce 28 septembre 2021 à Yaoundé. Durant 11 jours de festivité, les plus de 400 exposants et 5000 artisans auront donc à faire découvrir le Cameroun à travers sa cuisine faite de saveurs diversifiées. La rencontre entre les organisateurs de cette manifestation foraine de la cuisine africaine et les professionnels de la presse a vu la présence très remarquée du représentant personnel du ministre des Arts et de la Culture, Armand Abanda, directeur de la Promotion des Arts, témoigne de l’intérêt que ce festival a aux yeux des pouvoirs publics. Ce dernier a rappelé qu’il s’agit d’une offre culturelle qui sera désormais inscrite dans les activités prévues dans le registre du ministère des Arts et de la Culture.

Un évènement d’envergure qui connait également l’implication remarquable de la Chambre d’Agriculture, des Pêches, de l’Élevage et des Forets et de plusieurs autres administrations du secteur public et privé. Pour le bon déroulement de ce festival, les organisateurs du FESPAC comptent mettre en service entre autres : 4 écrans géants ; un podium, un pavillon Afrique ; un pavillon reste du monde, etc.



En plus, d’autres activités marqueront ces moments d’échanges entre le Cameroun et le reste du monde notamment, 25 concours des chefs et d’artisans en herbe, 30 séminaires et ateliers, 300 séances de dégustations et de découverte. Et surtout, 10 master classes inter centre en restauration et inter écoles de formation agricole. Par ailleurs, il sera question au cours de cette expérience unique dans une ambiance conviviale et festive, de revisiter les arts culinaires et les métiers de bouche d’Afrique et d’ailleurs. « Le grand invité pour cette édition de lancement d’une aventure qui compte faire long chemin est le Sénégal », a précisé, Bénijour Tchuingwa Tambu’dàm, le commissaire général du FESPAC. Placé sous le thème : « les arts culinaires, éléments de rapprochement des peuples », ce festival est attendu avec impatience. Il entrainera à coup sûr le Cameroun, l’Afrique et le monde, dans un voyage des cultures.