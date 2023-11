Cameroun : la ville d’Obala accueille le rendez-vous culturel Festy Lekié

Du 24 au 26 novembre 2023, Obala, ville cosmopolite et centre névralgique des principales activités économiques du département de la Lekié (région du Centre), accueille le Festy Lekié. Il s’agit de cette manifestation privilégiée de prestations culturelles, dont les objectifs poursuivis visent, entre autres, à redorer le blason culturel des peuples Eton, Manguissa et Batchenga.



Selon la promotrice de Festy Lekié, Mme Mireille Isabelle Manga, il s’agit par ailleurs, « d’offrir une visibilité au département, selon les centres d’intérêts, créer des opportunités d’investissements à travers les partenariats, promouvoir les us et coutumes, et valoriser son art à tous les niveaux, rendre le département de la Lekié plus accessible, pour en faire une destination touristique ».



En présence du délégué départemental des Arts et de la Culture de la Lekié, de la représentante de la mairie d'Obala, de sa Majesté Manga Lucky, artiste musicien, et des représentants de la presse, une conférence de presse a eu lieu le 17 novembre dernier au Chamifi Hôtel d'Obala. Selon Mme Mireille Isabelle Manga, « les préparatifs vont bon train », et le département de la Lekié est prêt à accueillir à Obala, le ministre des Arts et de la Culture, le Pr Narcisse Mouelle Kombi.



Après Batschenga (2016), Elig-Mfomo (2017), Obala (2018), Ebebda (2019), Okola (2021) et Monatélé (2022), la caravane culturelle de Festy Lekié revient cette année à Obala, pour le compte de sa 7ème édition.



Et en terme d'innovation pour cette édition, « nous allons ressortir d'autres aspects de l'art très peu connu du grand public. Mais surtout nos rapports avec les autres cultures, au-delà des frontières », selon la promotrice de Festy Lekié.



L’événement va par ailleurs accueillir AIVARA, une organisation africaine pour la promotion de l'artisanat. Est également attendue, une délégation des Miss tourisme de différents pays, dont certaines sont déjà au Cameroun. Il faut rappeler que le Festy Lekié a pour objectif de faire du département de la Lekié, une destination culturelle à tous les niveaux, susceptible d’attirer les investisseurs tant nationaux qu’étrangers.



Depuis la deuxième édition, le Festy Lekié bénéficie de l'accompagnement des garants de la tradition. Et c’est grâce à leurs sages conseils que la manifestation culturelle s'est positionnée parmi les grands festivals du Cameroun. Pour sa part, la mairie d'Obala, par la voix de son maire, Simon Pierre Ediba, dans une interview récemment accordée, a clairement exprimé son soutien au Festy Lekié, depuis l'annonce de l'événement.



Au programme de la 7ème édition, dès le lancement des activités le 24 novembre 2023, il y aura une caravane culturelle, des ateliers de transformation des produits locaux, des ateliers artistiques et des jeux patrimoniaux.



Une grande foire exposition et un concert géant seront présentés au public tous les soirs sur le podium. Cet espace a été baptisé « Les immortels », en hommage aux artistes du terroir disparus : Zanzibar, Petit Prince, Vincent Nguini, Tsanga Ipouba, Capitaine Mopay et Ferdinand Eteme qui vient de quitter la scène. Enfin, l'élection de l'Étoile de la Lekié sera couronnée par les Miss Tourisme.