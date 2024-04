Cameroun : le Cardinal Robert Sarah rencontre les prêtres et les religieux

Arrivé au Cameroun le 1er avril 2024, le Cardinal Robert Sarah a entamé une journée avec deux volets ce 3 avril 2024 dans le diocèse Obala. Tout d'abord, à l’emblématique paroisse Sainte Anne d'Efok, il a rencontré les prêtres venus de divers horizons du diocèse et d'ailleurs, pour discuter du Silence dans la liturgie.



Le patriarche de l'Église catholique romaine a souligné l'importance de purifier notre intelligence de ses curiosités et nos envies de parler constamment, laissant au Christ le soin de nous apprendre à prier. Ensuite, à l'école théologique Saint Cyprien de Ngoya, le Cardinal a instruit sur la vocation d'une école théologique, en particulier catholique, dans le monde d'aujourd'hui.



Il a rappelé son rôle crucial dans la formation d'hommes capables de transmettre des valeurs uniques et a souligné l'importance d'éduquer à la vérité et dans la vérité, affirmant que celle-ci apporte la libération. Enfin, il a effectué plusieurs autres activités complémentaires, notamment la visite au petit séminaire d'Efok, la dédicace de ses œuvres et la prière des vêpres avec les religieux à Ngoya, renforçant ainsi les liens de communion et de mission entre tous les participants.



Le programme de Son Éminence pendant son séjour au Cameroun comprend une série d'entretiens, de réflexions et de moments de prière. Un temps fort de cette visite sera la messe d'ordination de douze prêtres, un événement majeur dans la vie de l'Église locale.



Cette célébration solennelle, présidée par le Cardinal lui-même, est prévue pour le 5 avril 2024 et promet d'être un moment de grâce et de bénédiction pour tous les fidèles présents. Durant son séjour, Son Éminence réside à Obala, où il aura l'occasion de découvrir la réalité pastorale et sociale de cette région du Cameroun.



Sa présence suscite déjà un grand enthousiasme parmi les fidèles et les autorités ecclésiastiques locales, qui voient en cette visite une occasion précieuse de renforcer les liens de fraternité et d'unité au sein de la communauté catholique camerounaise.



Il faut rappeler que le cardinal Robert Sarah est un prélat catholique de nationalité guinéenne, né le 15 juin 1945 à Ourouss (région de Boké, Nord de la Guinée).



Archevêque de Conakry de 1979 à 2001, il est appelé en octobre 2001 par le pape Jean-Paul II à la Curie comme secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui gère et nomme les évêques pour les pays de mission, c'est-à-dire la majorité de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie.



En 2010, il est créé cardinal par Benoît XVI en 2010 et sera préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2014 à 2021, au Saint-Siège à Rome. Le cardinal Robert Sarah se distingue pour ses positions conservatrices, notamment sur l'homosexualité et l'immigration, entre autres.