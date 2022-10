Cameroun : le Corps de la Paix reprend du service après deux ans d'absence

Le mardi 25 octobre 2022, le Corps de la Paix Cameroun a accueilli neuf nouveaux volontaires qui travailleront aux côtés des communautés locales. Il s’agit du premier groupe de volontaires de retour au Cameroun, depuis leur évacuation en mars 2020 en raison de la pandémie du Covid-19.



En 60 ans d’existence, c’était la première fois que le Corps de la Paix évacuait les volontaires dans tous les pays où ils étaient présents. De même, jusqu'en 2020, le Cameroun comptait parmi la poignée de pays qui n'avaient jamais connu d'interruption de service du Corps de la Paix, depuis l’arrivée des premiers volontaires en 1962.



« Depuis mars 2020, notre personnel a continué à remplir la mission de l'agence à travers le service virtuel et plusieurs formations de renforcement des capacités des communautés partenaires », a déclaré la directrice nationale du Corps de la Paix, Kristina Nicole Séne. Elle a ajouté : « avec l'arrivée des neuf nouveaux volontaires, nous continuerons à travailler aux côtés des communautés locales pour relever les défis anciens et nouveaux et bénéficier des opportunités de notre temps. »



Le nouveau groupe de volontaires travaillera dans des centres de santé et auprès des agriculteurs dans trois régions du Cameroun. De 1962 à mars 2020, plus de 3 800 volontaires du Corps de la Paix ont servi au Cameroun, dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture et de la santé communautaire.



Le Corps de la Paix est un réseau de service international composé de volontaires, de membres de la communauté, de partenaires et d'employés animés par la mission de l'agence, à savoir promouvoir la paix et l'amitié dans le monde.



À l'invitation des gouvernements du monde entier, les volontaires du Corps de la Paix travaillent aux côtés des membres de la communauté sur des projets prioritaires locaux. Grâce à leur service, les membres du réseau du Corps de la Paix développent des compétences transférables et affinent leurs aptitudes interculturelles, ce qui leur permet de devenir la prochaine génération de leaders mondiaux.



Depuis la création du Corps de la Paix en 1961 par le président John F. Kennedy, plus de 240 000 Américains ont servi dans 142 pays du monde.