Cameroun : le FEICOM organise une rencontre avec les communes à la FOTRAC

A deux jours de la clôture de la 14ème édition de la Foire Frontalière Annuelle (FOTRAC), qui mène ses activités entre Kye-Ossi (Cameroun) et Ebibeyin (Guinée équatoriale), des acteurs se sont retrouvés, au cours de la journée du 27 juillet 2023, pour une rencontre organisée par le Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM).



C’était à l’Hôtel Emeraude de Kye-Ossi, au cours d’une séance de travail dont l’ouverture a été présidée par le modérateur FEICOM, Jean Aloys Biwole.



Le thème général de cette rencontre portait sur « Le programme d'appui au développement des communes frontalières, une opportunité pour la mise en œuvre de la ZLECAF ». De nombreux invités ont participé à cette rencontre, parmi lesquels, des maires des villes frontalières du Sud Cameroun (Campo, Zoétélé, Oveng, Mvengue, Ma’an, Mintom, Biwong-Bané, Kribi, Djoum, Ngomedzap, Ambam, Kye-Ossi, Ebolowa, Akom II, Olamze), et des membres du Conseil régional du Sud.



Y prenaient également part, des hauts responsables de la CEMAC, du ministère de l’Intégration régionale du Gabon, du ministère de l’Economie, du Commerce, des PME, du ministère de la Décentralisation et du Développement local du Cameroun, et le coordonnateur du Programme d’appui au développement des communes frontalières (PRADEL).



Un important sous-thème portait sur les compétences transférées par l’Etat aux Collectivités territoriales décentralisées (CTD), en matière économique, en prenant le cas spécifique des CTD frontalières. Il a été présenté par Hermann Minkonda, Pr en sciences politiques, chargé de recherche et chargé d’études à la Division des études, des statistiques, de la planification et de la coopération au ministère de la Décentralisation et du Développement local du Cameroun.



Pour sa part, l’expert ZLECAF, Epoh Parfait, s’est dit très honoré d’être invité à ce débat, mais regrette que l’Afrique regorge d’énormes ressources, alors que les Africains demeurent dans la pauvreté. Il convient de rappeler qu’avec la ZLECAF, il est question de faire sauter les barrières, et surtout les tracasseries subies par les transporteurs le long des différents corridors, pour mieux commercialiser.



L’autre panel était constitué de l’expert FEICOM, Daniel Elysée Ntye Ntye, des représentants des ministères de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, des Finances, et portait sur la justification du PRADEL.



Banque des communes

Il faut dire que le FEICOM, encore appelé « banque des communes », est un établissement public à caractère économique et financier qui a des missions élargies, liées à la Constitution de 1996. Il a principalement pour rôle de contribuer au développement harmonieux de toutes les Collectivités territoriales décentralisées, sur la base de la solidarité nationale et de l’équilibre inter-régional et intercommunal, en liaison avec les administrations concernées.



Quant au PRADEL, il apporte l’assistance aux communes, car certaines ont des besoins et les des attentes particulières. Cela dit, il apparait une relation de complémentarité entre le PRADEL, et la Zone de libre échange continental africaine (ZLECAF).



Dès lors, la ZLECAF représente une opportunité pour les CTD, et le ministère en charge de l’Economie du Cameroun, a mis en place des mécanismes pour les venir en aide. Il y a également des possibilités qui s’offrent aux CTD, pour mobiliser des ressources extérieures.



Entre autres interventions, l’exposé du ministère des Finances a porté sur les mécanismes de financement mis en place pour accompagner CTD dans la mise en œuvre de la décentralisation.



Sur le site de la FOTRAC, des échanges ont eu lieu avec certains élus locaux, alors que l’on a procédé à la sélection des candidates à l’élection de Miss intégration régionale, ambassadrice de la paix, qui aura lieu à Ebibeyin.



Au titre des activités de la 14ème édition de la FOTRAC, ce vendredi 28 juillet, il est prévu une ultime exposition-vente des produits à l’esplanade du Palais de conférence de la ville frontalière équato-guinéenne. Au terme de l'élection de la Miss intégration, un « repas de l’intégration » sera offert le 29 juillet 2023 par le REFAC et le ministère des Affaires sociales et de l'Egalité de genre de Guinée équatoriale, sur le site de la FOTRAC, suivi d'un bal dansant.



La manifestation foraine d’Afrique centrale fermera définitivement ses portes, le 30 juillet 2023, avec le retour des délégations.