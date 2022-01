Cameroun : le HCR a besoin de 60 millions $ pour aider 100.000 déplacés des violences

L’appel aidera le HCR et ses partenaires humanitaires et gouvernementaux à fournir une protection et une aide vitales aux personnes déplacées par la crise, qui ont d’énormes besoins humanitaires au cours des six prochains mois. Ces 60 millions de dollars permettront de financer des abris et des articles de secours de première nécessité, tels que des couvertures, des nattes et des moustiquaires.



Les fonds couvriront également les besoins croissants en eau, en assainissement et en hygiène. Selon le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), la protection des enfants, la prévention et la réponse à la violence sexiste, la documentation et l’éducation sont également des priorités urgentes.



Les affrontements ont commencé le 5 décembre 2021 dans le village frontalier d’Ouloumsa, dans l’Extrême-Nord du Cameroun, à la suite d’un différend entre éleveurs, pêcheurs et agriculteurs au sujet des ressources en eau qui ont diminué en raison de la crise climatique. La violence s’est ensuite étendue aux villages voisins, faisant 44 morts, plus de 100 blessés et 112 villages incendiés.