Cameroun : le PEPFAR commémore la Journée mondiale du sida

Sous le thème mondial, « Mettre fin à l'épidémie de VIH : assurer un accès équitable, faire compter chaque voix » et du message du Cameroun, « Ensemble, protégeons et améliorons les soins fournis à nos enfants et adolescents », les Etats-Unis réaffirment leur l’engagement à mettre fin à l'épidémie de VIH dans le monde, y compris au Cameroun. Cela à travers le contrôle durable de l'épidémie de VIH, par des services et des solutions de santé équitables et des collaborations de long terme.



Ce thème traduit également le profond engagement du PEPFAR à faire en sorte que les voix diverses de tous les âges, sexes et groupes de population affectés soient entendues et valorisées dans la réponse mondiale au sida. Le PEPFAR et le Fonds mondial sont les principaux soutiens des enfants et adolescents affectés par le VIH au Cameroun. À ce jour, le PEPFAR a aidé le Cameroun à fournir un traitement antirétroviral (ART) à plus de 16 000 enfants cette année. Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour que tous les enfants et adolescents dans le besoin puissent avoir accès au traitement.



Le PEPFAR s'est engagé à intensifier les services, afin de garantir que les enfants naissent sans être infectés par le VIH de mères vivant avec le virus. Ceci est rendu possible grâce à un accès accru aux traitements antirétroviraux vitaux qui maintiennent les mères en bonne santé et réduisent considérablement le risque de transmission à leur enfant. Pour les enfants et les adolescents, le PEPFAR fournit plus de 6 millions de dollars US (plus de 3,4 milliards de F CFA) au Cameroun pour soutenir les programmes dans les zones où les adolescentes sont particulièrement vulnérables au VIH. Depuis 2003, les Etats-Unis, à travers le PEPFAR, ont sauvé plus de 20 millions de vies, prévenant des millions d'infections au VIH dans le monde.



Depuis 2013, le PEPFAR a soutenu le Cameroun en engageant plus de 500 millions de dollars (289 milliards de F CFA), avec un budget annuel actuel de 89 millions de dollars (51,4 milliards de F CFA). Le PEPFAR travaille avec le gouvernement du Cameroun pour éliminer les barrières à l'accès à des services VIH de qualité à travers plusieurs agences du gouvernement des Etats-Unis, notamment les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), le département de la Défense des Etats-Unis, le Corps la Paix des Etats-Unis, l'Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et le département d'État des Etats-Unis. Le gouvernement des Etats-Unis se réjouit de la poursuite d'un partenariat solide et productif avec le gouvernement du Cameroun dans le but d'optimiser les soins anti-VIH/sida pour tous les enfants et adolescents.