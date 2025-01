Cameroun : le Pape François nomme un nouvel évêque à Yokadouma

Le révérend abbé Justin Georges Ebengue a été nommé évêque du diocèse de Yokadouma ce samedi 11 janvier 2025. Le prélat catholique était jusqu’à cette nomination, recteur du grand séminaire interdiocésain Notre-Dame de l’espérance de Bertoua. L’heureux élu succède à Mgr Paul Lontsié-Keuné, évêque de Bafoussam depuis 2021. Mgr Justin Georges Ebengue est né le 18 mai 1970.



Après son passage au séminaire préparatoire Saint Jean-Baptiste de Doumé, il a étudié la philosophie et la théologie au grand séminaire interdiocésain Notre-Dame de l'Espérance de Bertoua et obtenu une licence en droit canonique à l'Université de Paris 1, et à l'Université Catholique Universitaire d'Afrique Centrale de Yaoundé. Il a été ordonné prêtre le 18 février 2006 pour le diocèse de Batouri.



Le nouvel évêque de Yokadouma, originaire de la région du Centre, a occupé les fonctions de vicaire de paroisse, curé, et recteur du Petit Séminaire de Batouri. Il a également été Chancelier du diocèse de Batouri et responsable de la pastorale et de la catéchèse diocésaine. En 2017, il est nommé administrateur diocésain de Batouri.



Un poste qu’il va occuper pendant une année. Il devient ensuite recteur de la Cathédrale de Batouri puis, aumônier du Collège Catholique Bary. L’homme de Dieu a été membre du collège des consultants, du Conseil presbytéral et des affaires économiques et membre de l’administration du parquet diocésain.



Mgr Justin Georges Ebengue a été vicaire général de Batouri avant d’être nommé recteur du Grand Séminaire Interdiocésain Notre-Dame de l’Espérance de Bertoua en 2023.