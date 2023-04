Cameroun : le Sultan de Goulfeye célèbre son 75ème anniversaire de règne en grande pompe

Cet événement historique a été présidé par le préfet du département de Logone-et-Chari, Fombélé Mathias Tayem, en présence des autorités civiles, administratives et militaires, ainsi que de quelques sultans venus du Tchad, du Nigeria et du Cameroun, ainsi qu'un parterre de la population.



L'Imam Allamine Mahamat Abbo, représentant les leaders religieux de Goulfeye, a témoigné du règne du Sultan, Sa Majesté Alhadji Ali Mahamat Ali, pour sa lutte contre la division et la haine dans la localité.



Le Maire de la commune de Goulfeye, Barka Mahamat, a présenté la situation de sa commune, avant de souligner que sa circonscription administrative regorgeait d'énormes potentialités économiques pour le pays.



Mayo Mht Mora, au nom de la famille du Sultan, a fait le bilan des réalisations du Sultan depuis 75 ans en faveur de la population.



De son côté, l'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zakary Pervet, également membre du Rassemblement Démocratique du peuple Camerounais (RDPC), a déclaré que le Sultan Alhadji Ali Mht Ali œuvrait pour la paix et la scolarisation des enfants.



Le président du comité d'organisation de la cérémonie, Abakar Ahmat, ancien gouverneur de la région de l'Adamaoua, a souligné que les monuments parlent de leur histoire et de leur statut. Il a également remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité purement traditionnelle.



Le préfet du département de Logone-et-Chari, Fombélé Mathias Tayem, qui a présidé la cérémonie, a exprimé sa profonde reconnaissance et gratitude envers le Sultan Alhadji Ali Mht Ali pour la conservation des us et coutumes de Goulfeye depuis tant d'années. Il a ajouté que ce règne méritait d'être célébré et que le gouvernement camerounais était disponible pour accompagner ce Sultanat.



La cérémonie s'est terminée par la remise de cadeaux, dont 1610 livres du Saint Coran destinés à toutes les mosquées de Goulfeye remis par le Sultanat, un cheval offert par les jeunes au Sultan, ainsi que des cadeaux en signe de reconnaissance de la part du Sultanat de Màssakory et des jeunes députés juniors.