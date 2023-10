Cameroun : le bilan de la catastrophe de Yaoundé déjà à une trentaine de morts

Dimanche dernier, aux environs de 19 heures, au quartier Mbankolo, dans l’arrondissement de Yaoundé 2, une digue construite à l’époque coloniale sur un lac artificiel, a cédé sous la pression des eaux et des déchets de toutes sortes, à la suite de la très forte pluie qui a arrosé la ville camerounaise ce jour-là.



A la suite de cela, « le gouvernement la République, sous très hautes instructions du chef de l’Etat, a immédiatement mis en place un poste de commandement opérationnel, sous l'autorité du ministre de l'Administration territoriale, à l'effet d'apporter les premiers secours aux sinistrés, d'organiser la sécurisation du site, de rechercher d'éventuels disparus et de proposer un soutien psychologique aux personnes affectées », indique le communiqué du porte-parole du gouvernement, par ailleurs ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi.



Le premier bilan de cet éboulement de terrain, fait état d'une trentaine de morts, au soir du 9 octobre, et d'une vingtaine de blessés, tous actuellement pris en charge dans les formations sanitaires de la ville. « Face à cette regrettable tragédie, le chef de l’Etat adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes, et ses souhaits de prompt rétablissement aux blessés », poursuit le communiqué gouvernemental.



Tout en compatissant à la douleur de toutes les familles éprouvées, le gouvernement du Cameroun exhorte par ailleurs les citoyens à rester vigilants, en raison des conditions météorologiques actuelles et aux risques géologiques, Bien plus, il est impératif de respecter scrupuleusement les normes en vigueur dans notre pays, en matière de construction, pour éviter de tels drames.