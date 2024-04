Cameroun : le gouvernement autrichien propose son Programme « Soft Loans » à la ville de Dschang

Le 21 mars 2024, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) Alamine Ousmane Mey, à travers une correspondance, invitait Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou, maire de la ville Dschang (région de l’Ouest), à se pencher sur l'offre du gouvernement autrichien à travers son programme financier « Soft Loans ».



Le Cameroun étant désormais éligible aux financements concessionnels selon les termes de l'OCDE, à travers des prêts à taux zéro, ce programme s'offre dans le cadre de la redynamisation de la coopération avec l'Afrique.



A cet effet, une équipe du MINEPAT était en mission dans la ville de Dschang, ce jeudi 4 avril 2024, à l'effet d'échanger et discuter sur les possibilités de concourir et bénéficier des financements des projets, dans les domaines de l'eau, l'assainissement, la santé, le commerce, l'électrification rurale, la formation professionnelle, l'éducation et l'habitat.



L'équipe du ministère, conduite par Etoundi Paul Junior, et comprenant Mmes Ndeme Espérance Laetitia et Kapnang Fabricienne, a été reçue au cabinet du maire. A cette occasion, l’équipe du MINEPAT a expliqué le contenu de cette offre du programme « Soft Loans », afin que la municipalité de Dschang s'en approprie.



C'est fort de l'importance, et de la pertinence de cette ressource financière qu'offre le gouvernement autrichien pour le développement des projets portés par la municipalité de Dschang, que le maire Jacquis Gabriel Kemleu Tchabgou s'est entouré de ses collaborateurs, dont le secrétaire général, les directeurs de l'Office de Tourisme et de l'Agence Municipale de Gestion des Déchets (AMGeD), les responsables de la coopération, de l'information géographique (cartographie) et de l'Agence municipale de l'eau et de l'énergie (AMEE).



Ces derniers, en qualité de techniciens, devraient décliner un ensemble de projets déjà maturés par la ville de Dschang, et dont la recherche des financements et leur acquisition permettraient de les réaliser. À Dschang, les problèmes d'assainissement, d'approvisionnement en eau potable et l'électrification, constituent le lot des projets prioritaires soumis à l'attention de cette équipe du ministère.



Porté par le gouvernement autrichien dans le cadre de la coopération entre le Cameroun et l'Autriche, le programme « Soft Loans » augure des lendemains meilleurs pour les collectivités territoriales décentralisées du Cameroun, en ce qui concerne la coopération internationale décentralisée.