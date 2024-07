Cameroun : le gouvernement va lutter contre la pêche illégale

Le projet de loi y relatif a été défendu ce 3 juillet 2024 par le ministre du Commerce. En effet, quelques jours après sa participation au 9ème examen de l’Aide au Commerce au siège de l’OMC à Genève du 26 au 28 juin dernier, le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana était devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat.



C’était pour la défense du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole portant amendement de l’accord de Marrakech, instituant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), par l’insertion de l’accord sur les subventions à la pêche.



En effet, le Cameroun est déterminé à améliorer son arsenal juridique relatif à la production des produits halieutiques. L’accord s’applique notamment à la pêche maritime et aux activités liées à la pêche en mer. Il s’agit d’un projet de loi ayant pour ambition de mettre un terme à la pêche illicite non déclarée et non règlementée, fréquente sur les côtes camerounaises.



Leur surexploitation par les navires et opérateurs économiques d’origines étrangères aboutit à l’appauvrissement des eaux territoriales en ressources halieutiques. L’accord est conforme aux efforts déployés par le gouvernement en vue d’assainir le secteur de la pêche.



Sur un autre plan, il est question de préserver la sécurité alimentaire des communautés côtières et de leurs activités. La réforme en cours interdit l’attribution ou le maintien de subventions par un membre de l’OMC à un navire ou un opérateur économique qui se livre aux activités prohibées.



Selon le ministre camerounais du Commerce, l’objectif est d’assainir nos océans et nos côtes, afin d’aider les pêcheurs locaux à pouvoir participer à la pêche. Il faut rappeler que la ratification de l’accord se déroule en prélude à l’organisation par le Cameroun, de la 14ème Conférence ministérielle de l’OMC. Y prendront part, près de 6000 participants des 195 délégations des pays membres.