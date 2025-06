Cameroun : le pays prépare le premier Festival international du poivre de Penja

Le ministre du Commerce du Cameroun, Luc Magloire Mbarga Atangana a pris part le 3 juin 2025, à une conférence de presse à laquelle l'a convié le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaïrobe.



Cette rencontre avec la presse nationale et internationale, tenue dans les locaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, portait sur l'annonce de la première édition du Festival international du poivre de Penja baptisée « Festi Poivre Penja 2025 ». Une initiative du Groupement Indication géographique protégée poivre de Penja (Groupement IGP poivre de Penja) qui se déroulera du 24 au 26 juin 2025 à Penja, dans le département du Moungo, région du Littoral.



Placé sous le thème « Allons à la découverte de l'authenticité du poivre de Penja », cet événement ambitionne de hisser cette épice camerounaise au rang qu'elle mérite sur l'échiquier international. La rencontre avec la presse nationale et internationale a réuni, aux côtés des deux ministres, le secrétaire général du ministère des Mines, ainsi que le directeur général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI).



Le Festival du poivre de Penja s'inscrit dans une démarche ambitieuse de valorisation du patrimoine agricole camerounais. Ses objectifs sont multiples et clairement définis : promouvoir le poivre de Penja comme un produit local de haute qualité capable de rivaliser avec les meilleures épices du marché international, sensibiliser les visiteurs aux méthodes artisanales et durables qui font la renommée de cette épice, et favoriser les échanges entre producteurs, chercheurs et acteurs du secteur agroalimentaire.



Interpellé par les journalistes sur la pertinence d'un tel festival, le ministre du Commerce a été catégorique : « Nous n'avons pas tort de vanter les qualités exceptionnelles du poivre de Penja. Mais il faut se montrer, se vendre. Et ce festival du poivre de Penja participe à cet exercice ».



S'inspirant du modèle réussi de la filière café, Luc Magloire Mbarga Atangana a suggéré au Groupement IGP poivre de Penja de créer des « Maisons du poivre » dans les principales villes du pays, à l'image de la Maison du café de Yaoundé, mais aussi des vitrines dans les aéroports qui permettront aux voyageurs de pouvoir trouver le produit au moment de leur embarquement. Cette initiative pourrait contribuer à démocratiser la consommation locale de cette épice d'exception.



Avec une production annuelle d'environ 800 tonnes, le poivre de Penja affiche une capacité d'exportation de 320 tonnes par an, soit 40% de la production totale. Principalement destinées aux marchés européens, asiatiques et nord-américains, ces exportations se négocient à plus de 23 euros le kilogramme, soit plus de 15.000 FCFA.