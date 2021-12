Cameroun : le président Biya remercie le Tchad pour l’accueil des réfugiés camerounais

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a reçu ce 22 décembre 2021, un appel téléphonique de Paul Biya, président de la République sœur et voisine du Cameroun.



Les deux dirigeants ont discuté du raffermissement des liens historiques d'amitié et de coopération entre le Cameroun et le Tchad. A cette occasion, le président camerounais a transmis, au nom du gouvernement, du peuple et au sien propre, les remerciements du Cameroun pour l'accueil, l'hospitalité et la solidarité du Tchad, à la suite de l'afflux des réfugiés camerounais qui ont fui les récents affrontements intercommunautaires de Kousseri, pour se réfugier au Tchad.



En effet, le bilan des affrontements entre les communautés Arabes Choas et Mousgoums a occasionné une dizaine de morts, fait 17 300 déplacés internes, plus de 38 000 réfugiés et de nombreuses maisons incendiées.



A la tête d’une mission gouvernementale, composée d’une trentaine de personnalités civiles et militaires, le ministre camerounais de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji a alors rendu visite aux réfugiés camerounais, à Ndjamena le 16 décembre dernier.



A cette occasion, il a offert des dons en aliments, matériels de couchage et d'hygiène. Enfin, la mission gouvernementale a eu un échange avec les autorités tchadiennes qui ont pris l'engagement de bien encadrer les Camerounais, jusqu'à leur retour.