Cameroun : le secrétaire d’État adjoint américain était en visite

En vue de réaffirmer le partenariat entre les États-Unis et le Cameroun, le secrétaire d’État adjoint en charge de la gestion et des ressources, Richard R. Verma, était en visite au Cameroun les 20, 21 et 22 avril 2024.



A cette occasion, M. Verma a été reçu en audience par le secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngoh Ngoh, et des membres du gouvernement pour des échanges sur des domaines clés de la coopération bilatérale continue.



Pendant des réunions qui se sont tenues en marges, le secrétaire d’État adjoint Verma a échangé avec les journalistes et les dirigeants de la société civile sur l’aide étrangère des États-Unis, ainsi que sur l’engagement des États-Unis en matière de droits de l’homme et de gouvernance en Afrique, notamment au Cameroun.



Pour souligner le soutien de longue date du gouvernement des États-Unis dans les secteurs de la santé et la sécurité, le secrétaire d’État adjoint Verma a visité l’annexe du Laboratoire vétérinaire national (LANAVET) et le Centre inter-régional de coordination (CIC) en matière de gouvernance et de sécurité maritime.



Cette année marque le deuxième anniversaire de la rénovation du LANAVET, financé par les États-Unis à hauteur de 2,3 milliards de FCFA (3,7 millions de dollars), ce qui illustre à suffire comment le partenariat entre les États-Unis et le Cameroun contribue à prévenir l’émergence de nouvelles pandémies et à sauver des vies.



Au cours de la visite, le secrétaire d’État adjoint Verma a déclaré : « Le Cameroun est un partenaire précieux qui joue un rôle important dans la stabilité économique et régionale. Nous travaillons en partenariat avec le gouvernement et le peuple camerounais depuis des décennies dans les domaines de la santé, des droits de l’homme, de la sécurité régionale et de la croissance économique durable, et nous nous réjouissons de la poursuite de notre partenariat pour la promotion de la paix et la prospérité pour tous les Camerounais ».



En sa qualité de secrétaire d’État adjoint en charge de la gestion et des ressources, Richard R. Verma est le chef des opérations du département d’État des États-Unis et le principal conseiller du secrétaire d’État. Il dirige les actions du département concernant la modernisation, l’aide à l’étranger et un large éventail de questions relatives au personnel et à la stratégie.



Le secrétaire d’État adjoint Verma a précédemment occupé le poste d’ambassadeur des États-Unis en Inde, où il a dirigé l’une des plus grandes missions diplomatiques des États-Unis, et a été l’architecte de progrès historiques dans les relations bilatérales. Il a également occupé les fonctions de secrétaire d’État adjoint en charge des affaires législatives et conseiller en matière de sécurité nationale auprès du chef de la majorité au Sénat.