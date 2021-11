Cameroun : les « Awards de l’Avenir » auront lieu en décembre à Yaoundé

C’est l’hôtel Hilton de Yaoundé qui va accueillir l’événement, le 03 décembre 2021. En attendant, la fièvre monte, alors que les préparatifs vont bon train pour faire de cet événement, une réussite sur le plan de l’organisation. Il faut dire qu’à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Cameroun, comme d’ailleurs le reste des pays du monde, a vu ses actions de développement freinées.



Une situation qui s’explique aussi par une conjoncture mondiale marquée par un certain ralentissement. Néanmoins, c’est face à l’adversité que l’Homme est souvent capable de donner le meilleur de lui-même. Ainsi donc, le Cameroun a su rester debout, grâce à la vaillance, au professionnalisme, au dynamisme agissant de certains de ses valeureux fils et filles. Parmi eux, de nombreuses figures sortent du lot. Elles se caractérisent par une certaine excellence, chacune dans son secteur d’activité. C’est donc cette excellence qui sera valorisée à l’occasion des Awards de l’Avenir.



Les récompenses attendues sont un signe et une expression d’encouragement particulier, adressés à ces acteurs et actrices qui font du Cameroun, une bonne destination. Par cette action, il s’agit de saluer la bravoure dont certains font preuve au quotidien, malgré les nombreux défis, pour que le Cameroun puisse briller sur l’échiquier international. Ce sont ainsi des hommes et femmes politiques, des acteurs et actrices des milieux des affaires économiques de la société civile et des sportifs, qui seront célébrés à travers les Awards de l’Avenir. A cette occasion, l’on va primer une quarantaine de catégories, avec au passage, quelques prix spéciaux.



Pour le comité d’organisation, il s’agit de rassembler des personnalités évoluant dans tous les domaines d’activités, pour manifester à leur endroit, la reconnaissance de la nation. « Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands. Nous sommes conscients de la déferlante qui s’abat actuellement sur le Cameroun, concernant cet évènement.

De nombreuses personnalités y ont déjà confirmé leur participation », déclare Zéphirin Koloko, commissaire général des Awards de l’Avenir. Parmi ces personnalités annoncées, plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique, des hommes politiques, des représentants de la société civile, du monde religieux. Il faut noter que l’événement est co-organisé par l’Agence camerounaise de la Communication (ACACOM) et le Réseau des patrons camerounais de presse (REPAC).