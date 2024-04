Cameroun : les États-Unis lancent le projet ExpandPF pour améliorer la santé sexuelle et reproductive

Le 11 avril 2024, le gouvernement des États-Unis, par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a lancé le projet Expand Family Planning and Sexual and Reproductive Health (ExpandPF), dans le but d’améliorer la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive.



ExpandPF est un investissement de 4,2 milliards de FCFA sur cinq ans, visant à améliorer l'accès aux services de planification familiale, aux soins post-partum et à l'implication des agents de santé communautaires, en particulier dans les zones urbaines et périurbaines mal desservies.



Le projet ExpandPF au Cameroun est une composante d'un programme mondial du gouvernement des États-Unis, doté d'un budget total de 27 milliards de FCFA (45 millions de dollars), mis en œuvre au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et au Togo. Au Cameroun, le projet est mis en œuvre par la Fédération internationale pour la planification familiale (IPPF), en collaboration avec l'Association camerounaise de planification nationale pour le bien-être familial (CAMNAFAW).



En partenariat avec des organisations locales et le gouvernement camerounais, ExpandPF vise à favoriser le partage de connaissances, et à améliorer la planification familiale et la santé génésique dans le pays.



Dans son allocution, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher Lamora, a souligné que « ExpandPF se base sur les leçons apprises des précédentes initiatives de planification familiale et de santé reproductive du gouvernement des États-Unis en Afrique de l'Ouest », ajoutant que « ce n'est pas seulement un projet ; c'est une promesse d'autonomiser les communautés et de favoriser un environnement dans lequel les familles peuvent s'épanouir. »



Le projet ExpandPF s'inscrit dans la continuité de deux autres initiatives de l'USAID au Cameroun, à savoir PROPEL Health - Promouvoir les Résultats et les Impacts par le biais des Leviers Politiques et Économiques ; et Global Health Supply Chain (Chaîne d'approvisionnement en matière de santé et de santé mondiale), visant à renforcer l'accès aux services complets de santé sexuelle et reproductive dans le pays.



PROPEL Health, d'une durée de cinq ans et d'un montant de 1,2 milliard de FCFA (2 millions de dollars), se concentre sur le plaidoyer, la gouvernance, les politiques et le financement. De son côté, Global Health Supply Chain, également sur cinq ans et d'un montant de 3 milliards de FCFA (5 millions de dollars), se focalise sur l'approvisionnement en contraceptifs et l'assistance technique.



L'engagement du gouvernement des États-Unis à collaborer avec le gouvernement camerounais et les partenaires locaux demeure fort pour élaborer des solutions durables face aux multiples défis de santé rencontrés dans le pays.