Cameroun : les JEICOM25 mettent le cap sur la concrétisation des projets communaux

«Commune de production : vers la maturation et la concrétisation des projets», c’est sous cette interpellation que se tiennent les Journées Économiques Internationales des Communes (JEICOM25), rendues à leur troisième édition cette année.



Placée sous le très haut patronage du président de la République, Paul Biya, cette édition connaît la participation du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Joseph Dion Ngute, désigné pour représenter le chef de l'État.



Les Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), en charge de l’organisation de cet événement, misent sur l’ouverture des communes camerounaises aux multiples opportunités offertes par la coopération décentralisée. À ce titre, plusieurs pays d’Afrique et du monde y prennent part, avec en tête d’affiche le Royaume du Maroc, invité d’honneur.



Dans son discours d’ouverture, le représentant du chef de l’État a exhorté les communes à transformer en actes concrets, au bénéfice des populations, les engagements pris dans le cadre de ces rencontres d’échange, de découverte et de partage. A cette occasion, les Collectivités territoriales décentralisées (CTD) exposent leurs projets.



Elles expriment leurs besoins et leurs attentes, recherchent des partenaires techniques et financiers pour l’implémentation de leurs projets sur le terrain. Les Institutions (départements ministériels, établissements publics, programmes sectoriels) quant à elles exposent les politiques gouvernementales de libéralisation, d’incitation du secteur privé, d’encouragement ou d’appui à l’investissement et au développement local