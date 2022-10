Cameroun : les sans-abris de Mogodé aux petits soins

Aux côtés du gouvernement camerounais, l’organisation humanitaire internationale Lutheran World Federation a bouclé vendredi dernier, l’opération de distribution de vivres, des matériels de construction et des kits scolaires.



Ainsi, suite aux pluies diluviennes accompagnées de grêles survenues en juillet 2022 dernier, plus de 7000 familles des localités de Kila, Haou et Hamsa dans l’arrondissement de Mogodé, région de l’Extrême-Nord Cameroun, se sont retrouvées sans-abris.



Touchée par cette situation, et aux côtés du gouvernement camerounais, l’organisation internationale Lutheran World Federation (LWF), grâce au financement de Kerk In Actie, vole au secours des victimes. Elle vient de lancer une opération de distribution des vivres, des matériels de construction et des kits scolaires pour les élèves.



Ezéchiel Kodji, chef de bureau LWF-Maroua, « cette action humanitaire ne vient pas certes résoudre tous les problèmes dont ces populations ont été victimes, mais c’est notre modeste contribution pour réduire leur souffrance ». L'organisation humanitaire a remis à 100 élèves des kits des kits scolaires composés de sacs, cahiers, boîtes académiques, ardoises et stylos.



En outre, elle a procédé au paiement des frais de scolarité de certains élèves. 212 ménages ont reçu des vivres, la scolarité de 410 élèves environ a été payé et 80 ménages ont reçu du matériel de construction. Il s’agit là des actions multiformes, fruit du partenariat entre LWF et les autorités administratives et municipales de l’arrondissement de Mogodé.



Pour les bénéficiaires, à l’exemple de Kéré de Amsa, « cette assistance va significativement améliorer nos conditions de vie », reconnait-il. Puisque, « suite à ces fortes pluies survenues dans notre localité tout mon champ était détruit. J'avais perdu tout espoir.

Mais grâce à ce geste de LWF, l’espoir renaît et j'ai retrouvé la joie de vivre », poursuit notre source.