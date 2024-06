Cameroun : les villes de Dschang et Nkoteng unies par une convention de coopération décentralisée

La salle des Actes de la commune de Nkoteng a servi de cadre à la cérémonie de signature de la convention de coopération entre Nkoteng et Dschang, le 21 juin 2024.



En effet, les deux municipalités manifestent ainsi la volonté de se mettre ensemble, pour mener les actions de développement ayant pour finalité l’amélioration des conditions de vie des populations. En décidant de converger vers la réalisation des objectifs communs, les deux communes ont donné vie à un acte important dans le processus d’expression de leurs politiques publiques locales, à travers la signature d’une convention.



Il faut rappeler que cette volonté commune est exprimée en application de la loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 du code général des collectivités territoriales décentralisées, en son article 94.



Les jalons de ladite coopération sont fixés sur les expériences acquises par chacune des parties, et la fusion des énergies portera nécessairement sur les points essentiels dont : le développement de la coopération institutionnelle ; l’amélioration de l’accès à l’eau potable ; l’optimisation de la gestion des déchets ; la mise en œuvre des actions de protection de l’environnement ; l’amélioration de l’assainissement ; l’accroissement des recettes locales ; l’amélioration des services de santé ; le développement de l’agriculture, l’élevage ; le développement du tourisme.



Prenant la parole à cette occasion, Esaïe Hubert Kanga, maire de la commune de Nkoteng, a rappelé que la signature de cette convention de coopération entre les deux institutions communales permettra d’évoluer en matière de développement et le bien-être des populations.



Ainsi, par un engagement ferme, il a s’agit « de rassurer que la commune de Nkoteng entend jouer entièrement et complètement sa partition, et faire tout son possible, pour que cette coopération dure le plus longtemps possible ». Parti de Dschang à la tête d’une forte délégation constituée de conseillers municipaux, des collaborateurs parmi lesquels le responsable de la coopération et partenariat, le maire Jacquis Kemleu Tchabgou a signifié toute la bonne volonté de sa commune à continuer de partager sa riche expérience en matière de décentralisation.



C’est ainsi qu’il a rappelé que « les actions vont s’organiser autour de chacun des axes définis, et feront l’objet au besoin, de conventions opérationnelles précisant les partenaires impliqués, l’objectif et les résultats à atteindre ».



En président la cérémonie, Albert Nanga Dang, préfet du département de la Haute-Sanaga, a encouragé les deux municipalités à servir d’exemple dans le processus de mise en branle du processus de décentralisation engagée au Cameroun depuis une décennie.



Il a par ailleurs recommandé et encouragé la promotion des échanges d’expériences et des savoir-faire, et de contribuer au rayonnement des deux communes, d’impulser et soutenir la dynamique de développement économique, social, éducatif, sanitaire, culturel et sportif au niveau de leurs territoires.



Le partenariat scellé entre les communes de Dschang (Ouest) et Nkoteng (Centre), apparait comme une véritable source d’inspiration pour les collectivités territoriales camerounaises, et qui doit servir d’exemple sur l’échiquier national et international.