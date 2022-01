Cameroun : levée de la suspension du stade d'Olembé pour les demi-finales de la CAN

Le rapport a souligné les nombreuses réunions et séances d'inspection qui se sont tenues sur le site du drame, avec des officiers supérieurs représentants la police, la gendarmerie, l'armée, ainsi qu'avec des ministres camerounais de haut rang, notamment de la défense et de la police, y compris le gouverneur de la région du Centre qui abrite Yaoundé, et d'autres parties prenantes.



Le rapport a analysé les circonstances tragiques qui ont occasionné trente-huit blessés et huit morts. Il a en outre souligné les recommandations et les interventions visant à garantir qu'une tragédie de cette nature ne se reproduise jamais.



Ayant pris note des recommandations et des engagements du Gouvernement concernant des mesures de sécurité supplémentaires en plus de celles qui ont déjà été mises en œuvre avec succès au stade Ahmadou Ahidjo lors du match Maroc-Malawi et au stade Japoma lors du match Gambie-Cameroun, la Commission d'organisation de la CAF a décidé à l'unanimité de lever la suspension imposée au stade d'Olembé et d'autoriser l'une des demi-finales de la Coupe des Nations AFCON Total Energies ainsi que le match de la Finale à se dérouler au stade d'Olembé.