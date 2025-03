Cameroun : rapatriement volontaire de plus de 500 réfugiés centrafricains à la frontière

Le ministre de l'Administration territoriale du Cameroun, Paul Atanga Nji, s’est déplacé le 26 mars 2025 pour le camp de Gado-Badzere, près de Garoua-Boulaï, dans le Lom-et-Djerem, à l'effet de procéder à la relance de l’opération de rapatriement volontaire des réfugiés suspendue depuis quelque temps. Le camp de Gado-Badzere est l’un des plus importants par le nombre de réfugiés installés ici depuis plus de 10 ans.



Dans la délégation du ministre, le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, les autorités administratives, les forces de sécurité, la représentante résidente du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Yvette Muhimpundu. La responsable du HCR a remercié le gouvernement camerounais et surtout les populations locales pour l’accueil et l’hospitalité légendaire démontrés envers les réfugiés centrafricains depuis leur arrivée en terre camerounaise.



Paul Atanga Nji a tenu à préciser que l'opération qui reprend aujourd'hui est une volonté du président de la République, Paul Biya, qui œuvre sans relâche à la promotion du dialogue et de la paix en RCA, afin que ses enfants installés en dehors de ses frontières puissent y retourner en toute quiétude et participer à son développement.



À ce jour, plus de 255 réfugiés sont partis par convoi sécurisé de Garoua-Boulaï pour Beloko, et près de 270 autres du camp de réfugiés de Kentzou, ont pris la direction de Berberati, en RCA, portant le total à 523 réfugiés de retour dans ce pays frère. En principe, 600 réfugiés, dont 300 en provenance de chacun des deux camps, devaient prendre la route volontairement pour la RCA, mais, pour des raisons de santé et autres, leur retour est repoussé sine die.