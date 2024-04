Cameroun : un centre d’enfûtage frauduleux de gaz domestique démantelé à Yaoundé

Au cours d’une opération conjointe conduite il y quelques jours, par le ministère du Commerce et la Gendarmerie nationale, un site clandestin d'enfûtage de gaz domestique a été démantelé au quartier Odza, à Yaoundé.



Cette opération a été lancée à la suite d’une dénonciation adressée au ministre du Commerce. Et une enquête a ainsi révélé un mécontentement général des consommateurs : 6 500 FCFA pour une bouteille de 12,5 kg, le gaz domestique se volatilise prématurément.



Sur instructions du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana, les équipes de la délégation régionale du Centre, appuyées par la Gendarmerie nationale, ont mis la main sur des pratiques illicites au sein d'une unité de la marque PleinGaz de la société Infotech S.A, qui enfûtait les bouteilles de ses concurrents.



Cette unité de de fraudes, désormais scellée depuis le 17 avril 2024, remplissait les bouteilles de ses concurrents, sous-quantifiant les chargements, au détriment des consommateurs, créant ainsi un préjudice manifeste.



Les bouteilles de gaz domestique défectueusement conditionnées exposent ainsi les consommateurs à des risques majeurs. De plus, l'absence de pictogramme adéquat sur les véhicules de transport enfreint les normes de sécurité en vigueur. Des responsables de ce centre d'enfûtage ont été mis aux arrêts, tandis qu'une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale.



Il est important de souligner que le gaz domestique, vital pour les foyers, bénéficie de subventions de l'État, chaque bouteille achetée étant assortie d'une contribution de l'État de 4 713 FCFA.