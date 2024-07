Cameroun : un incendie d’un autocar fait sept morts et 13 blessés

Les causes exactes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. Cependant, selon les témoignages recueillis, le feu serait parti de la soute à bagages du véhicule, où se trouvait une bouteille de gaz.



Le bilan de cet accident est particulièrement lourd. Sept personnes, dont un enfant d'un an et un enfant de six ans, ont péri dans les flammes. Les corps calcinés ont été retrouvés par les secours et inhumés sur place, conformément à la tradition musulmane.



Parmi les passagers, 13 personnes ont été grièvement blessées et ont dû être évacuées vers les hôpitaux de Bogo et de Maroua. Leur état de santé est préoccupant, et certains d'entre eux luttent encore contre la vie.



Cet accident dramatique met en lumière la nécessité de renforcer le contrôle technique des véhicules sur les routes camerounaises. Les autorités locales ont appelé les propriétaires d'agences de transport à respecter scrupuleusement les normes de sécurité et à faire effectuer régulièrement la maintenance de leurs véhicules.