Cameroun : une « Quinzaine » pour la promotion des produits locaux

Dans l’enceinte de certains supermarchés et centres commerciaux de Yaoundé et de Douala, du 09 au 22 mai 2024, une manifestation de promotion commerciale entend célébrer la diversité du savoir-faire camerounais.



Et c’est dans cette optique que le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a procédé le 10 mai dernier à Yaoundé, au lancement officielle de l’opération appelée Quinzaine du « Made in Cameroon », dans le supermarché Carrefour-Warda. C’était en présence du directeur général de CFAO Retail, Philippe Marcillon.



Cette opération commerciale vise à rassembler les acteurs nationaux issus de divers secteurs d’activités, et faire découvrir la créativité des artisans des très petites entreprises et des PME locales.



L’objectif poursuivi vise également à structurer les producteurs locaux par filière, en vue de les amener à une production de qualité ; s’arrimer aux standards internationaux afin d’explorer des opportunités de partenariats techniques et financiers, ou encore, augmenter la présence des produits locaux dans différentes enseignes de distribution.



Pendant les deux semaines de l’opération, les visiteurs pourront profiter de dégustation mettant en avant la diversité et la qualité des spécialités camerounaises.



A cette occasion, une vingtaine de produits (un échantillon), d’une diversité de secteurs d’activités allant de l’agro-alimentaire au cosmétique, en passant par le textile, la mode, la parfumerie, le digital, la décoration et autres, seront présentés au public.



L’événement commercial est organisé en collaboration avec l’Association LEGENDS. « Il s’agit d’identifier les produits qui sont parfois mal connus du grand public, reconnaitre des innovations des produits qui sortent du commun, au terme d’une amélioration du processus de fabrication », a déclaré Jean-Pierre Mbanga, le président de cette Association.



Pour la première fois, les visiteurs auront également la possibilité de voter leur produit « Coup de cœur » au sein d’une liste estampillée « Made in Cameroun », à la suite d’une présélection faite par un comité d’experts, en raison de leur dimension innovante. Par ailleurs, des prix spéciaux seront ainsi décernés aux trois produits en tête des suffrages du public.



Et dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la Zone de Libre Echange Continental Africaine (ZLECAF), le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a rappelé que « le Made in Cameroon » représente un pilier essentiel.



C’est le lieu de rappeler le poids économique que représente le pays de Paul Biya au sein de la CEMAC, et surtout son ouverture vers la mer qui fait du Cameroun, le principal passage des marchandises en direction des pays de l’hinterland (principalement le Tchad et la RCA).