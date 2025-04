Cameroun : une nouvelle offre universitaire avec l’IUTS d’Obala

A travers son slogan, « l’université vient vers les étudiants », l’Institut Universitaire des Techniques et des Sciences (IUTS) d’Obala a fait le choix de s’installer dans une localité secondaire, au nord de Yaoundé, afin de rapprocher l’université des familles.



En effet, l’IUTS propose une gamme variée de spécialités innovantes, se distinguant d’une grande majorité des universités de même catégorie.



Parmi les 36 spécialités accordées par le ministère de l’Enseignement supérieur du Cameroun, 07 sont proposées aux étudiants pour la rentrée de septembre 2025, à savoir : administration scolaire (formation continue et/ou recyclage), maintenance des appareils biomédicaux, techniques de laboratoire et d’analyses biomédicales, sciences infirmières, géomètre/topographe, génie logiciel avec une introduction à l’IA, hôtellerie/restauration.



Par ailleurs, des titulaires de diplômes en sciences humaines et sociales sont admis dans certaines spécialités, mais, certaines de ces spécialités sont spécifiquement réservées aux titulaires des baccalauréats scientifiques et techniques. Faut-il le dire, l’ambition déclarée par le promoteur est de donner aux étudiants des connaissances leur permettant, non seulement d’être immédiatement opérationnels, mais aussi et surtout, d’être des créateurs d’emplois.



En d’autres termes, l’IUTS d’Obala n’entend pas former des demandeurs d’emplois, mais plutôt, des promoteurs d’entreprises et pourvoyeurs d’emplois. Pour son année zéro (2024-2025) qui tire à sa fin, les étudiants subissent en ce moment des contrôles continus pour le compte du semestre II, alors que l’IUTS d’Obala a entrepris un vaste chantier de réalisations ayant pour finalité de préciser son positionnement dans le concert des universités du Cameroun, et même de la sous-région.



Facilités accordées aux étudiants

Ainsi donc, des facilités sont mises à la disposition des étudiants, à l’instar du signal wifi, gratuitement accessible pour les initier à la recherche, une bibliothèque fournie et régulièrement enrichie, une salle de cours informatisée, un atelier de pratique grandeur nature, pour les étudiants en hôtellerie/restauration, entre autres.



Dès la 1ère année, les étudiants de la filière génie électrique, spécialité maintenance des appareils biomédicaux, effectuent des TP sur ouvrages réels, en ateliers d’électricité et d’électronique, ainsi que des stages en entreprise.



De manière accessoire, l’IUTS se prépare à délivrer des certifications reconnues et consacrées par l’arrêté ministériel du 13 août 2024 pour des apprenants titulaires à l’origine, de diplômes tels que le CAP, le BEPC et le Probatoire dans plusieurs spécialités : restauration, sciences infirmières, secrétariat bureautique, électricité, etc. C’est donc un corps enseignant trié sur le volet qui accompagne un recteur aguerri dans le métier d’enseignant du supérieur, le Professeur émérite Faustin Mvogo.



Il faut rappeler que l’Institut Universitaire des Techniques et des Sciences (IUTS) d’Obala, situé au quartier Belibi, est une initiative privée portée par le « Groupe Mvogo et Fils », ayant ouvert ses portes en septembre 2024, conformément aux dispositions de la Loi N°2023/007 du 25 juillet 2023 portant orientation de l’enseignement supérieur au Cameroun.



Il est la résultante de la signature par le ministre d’Etat, ministre de l’Enseignement supérieur, Chancelier des Ordres académiques, le Pr Jacques Fame Ndongo, de l’autorisation de création et d’ouverture du 19 janvier 2024.