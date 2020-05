Canon encore plus proche de ses clients durant cette période de distanciation sociale

Canon Central and North Africa (CCNA) (www.Canon-CNA.com), un chef de file des solutions d’imagerie, a trouvé de nouveaux moyens pour se rapprocher davantage de sa communauté en ces temps incertains. Alors que la pandémie de COVID-19 continue de se propager et que les mesures de confinement affectent le quotidien de chacun, Canon met tout en œuvre pour épauler sa communauté par le biais d’extensions de garantie et de programmes de sensibilisation.

La semaine dernière, le 7 mai, CCNA a annoncé que la société appliquera des extensions de garantie, jusqu’au 30 juin, à tous les produits Canon dont les garanties standard ont expiré durant la période de confinement imposée par les gouvernements. La société a renforcé son programme de service au client avec des experts répondant aux questions de toute la communauté Canon en Afrique. De plus, Canon a encore simplifié son processus d’assistance à la clientèle en centralisant sa gestion sur customercare@canon-cna.com.

« Nous traversons une période éprouvante pour tous à l’échelle mondiale. Nos pensées vont à celles et ceux qui sont gravement touchés par la pandémie de COVID-19 et les crises qui en découlent. Que vous soyez à la maison, exerciez une activité professionnelle essentielle ou fassiez partie du personnel de première ligne, nous devons tous agir ensemble pour maîtriser la propagation du virus et limiter l’impact de la crise », déclare Somesh Adukia, directeur général, Canon Central and North Africa (CCNA). « Nous espérons que notre extension de garantie, nos sites d’apprentissage en ligne, et les améliorations de notre service client allégeront quelque peu la situation pour nos clients, et nous les encouragerons à profiter du mieux possible de leur temps à la maison. »

En plus de l’extension de garantie pour ses clients, Canon a intensifié sa production d’équipements médicaux en soutien aux systèmes de santé, notamment avec le déploiement rapide (https://eu.medical.canon/covid-19) de son Unité de scanner médical montée en conteneur et de sa flotte de remorques d’imagerie mobile. Dans la foulée, Canon Medical a proposé une licence gratuite de 90 jours pour sa solution d’analyse pulmonaire par tomodensitométrie. En outre, Canon est entré en collaboration avec l’Université de Nagasaki et le NIID pour mettre au point un test de COVID-19 (https://bit.ly/2zngluh) qui promet de fournir des résultats en à peine 10 minutes.

Canon travaille aussi sans relâche pour raccourcir au maximum les délais de livraison de ses produits (https://bit.ly/2zkBcOX), notamment le matériel médical, mais aussi les appareils photo, imprimantes et divers produits d’imagerie essentiels pour tant d’entreprises et de particuliers dans le monde. Créé en août 1937, Canon a déjà connu et résisté à d’autres crises planétaires en gardant toujours sa clientèle au cœur de sa stratégie commerciale, comme en témoigne la philosophie de l’entreprise : « Kyosei » — vivre et travailler en harmonie pour un avenir heureux.

Ces dernières années, l’équipe de CCNA est allée au contact direct de sa communauté de passionnés en Afrique à l’occasion des Discovery Week (DW). L’année dernière, CCNA a organisé ces programmes d’activités de plusieurs jours au Kenya, en Côte d’Ivoire, en Algérie, et au Nigeria, et ils ont reçu un accueil enthousiaste aussi bien des amateurs de photographie que des professionnels de l’impression et les médias. La DW est aussi l’événement phare de l’agenda professionnel de Canon sur l’ensemble du continent, ce qui nous donne l’opportunité d’interagir avec notre clientèle afin de mieux en comprendre les attentes.

Aujourd’hui, nous ne pouvons peut-être pas explorer l’effervescent quartier culturel post industriel de Treichville, à Abidjan, comme nous l’avions fait dans le cadre de notre promenade photo en milieu urbain lors de la DW-Côte d’Ivoire-2019. Nous ne pouvons pas non plus nous aventurer dehors pour une séance photo à l’heure bleue dans la Casbah d’Alger, comme lors de la DW-Algérie-2019. Toutefois, l’heure n’est pas venue de mettre entre parenthèses votre passion, mais plutôt de la nourrir. Prenez le temps de vous familiariser avec votre appareil et vos objectifs, de passer en revue votre collection de photos, et d’acquérir de nouvelles compétences pour progresser dans votre passion. La maison est votre univers de travail, le temps est votre moteur, et le site internet de Canon vous ouvre sa fenêtre sur le monde de la photographie.

Canon a maintenu l’inscription gratuite (https://bit.ly/2WU7usU) à son site d’apprentissage en ligne pour les étudiants de tout âge, permettant ainsi aux passionnés de photographie de parfaire leur technique durant le confinement. Dans toute l’Afrique et au quatre coins du globe, Canon vous invite à profiter de ses diverses plateformes d’apprentissage et ses réseaux sociaux. Que vous soyez photographe débutant ou confirmé, c’est le moment rêvé pour peaufiner vos connaissances, vos compétences et votre technique. Le site d’apprentissage en ligne de Canon propose des trucs et astuces, ainsi que des cours pour aider tous les membres de la communauté Canon à tirer pleinement parti de leur temps libre pendant le confinement.

« Nos précédentes éditions de la Discovery Week ont illustré notre volonté de conserver des liens étroits avec les utilisateurs de nos produits. Nous voulons créer une interaction qui leur offre l’opportunité de bénéficier de conseils d’experts et de partager des avis pertinents, mais qui permette également aux équipes de Canon de transmettre les aspirations de nos clients aux unités R&D pour stimuler l’innovation. La Discovery Week est aussi l’occasion pour nous de remercier nos clients pour leur fidélité », conclut Somesh Adukia, directeur général. « Notre clientèle reste au centre de la stratégie de Canon et nous nous réjouissons à l’idée de rencontrer à nouveau les membres de notre communauté durant les prochaines Discovery Weeks en Afrique. Pour l’heure, nous encourageons tout le monde à rester chez soi, à prendre soin de soi, et à rester connecté. »

