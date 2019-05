Canon étend sa gamme d’imprimantes UVgel avec sa nouvelle Océ Colorado 1650 et offre une flexibilité optimale

Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA) (www.Canon-CNA.com), leader mondial dans le domaine des solutions d'imagerie, lance aujourd’hui la nouvelle Océ Colorado 1650. Cette imprimante vient s’ajouter à la gamme roll-to-roll grand format dotée de la technologie Canon UVgel et élargit ainsi le choix donné aux clients. L’Océ Colorado 1650 utilise une nouvelle encre flexible et intègre la technologie Océ FLXfinish, afin de répondre aux besoins des clients souhaitant accroître la polyvalence des supports pour stimuler la croissance de leurs activités.

Cette nouvelle imprimante 64 pouces hérite de la productivité exceptionnelle, de la qualité de résultat et de la polyvalence des supports de l’Océ Colorado 1640 et offre aux fournisseurs de services d’impression des performances optimales pour la production de volumes importants dans de nombreuses applications – vinyles auto-adhésifs, revêtements muraux, toiles, affichages souples, graphismes éclairés à l’avant et à l’arrière – dont le montage et le cadrage nécessitent une grande flexibilité.

L’Océ Colorado 1650 fonctionne avec une nouvelle version de l’encre UVgel de Canon, conçue pour offrir une flexibilité maximale en augmentant l’élasticité de chaque gouttelette d’encre durcie. Pour les applications d’affichage souple, les sorties de l'imprimante peuvent être courbées et pliées, sans risque de fissure.

En outre, l’Océ Colorado 1650 intègre Océ FLXfinish, une nouvelle approche de la polymérisation à LED qui permet à l’utilisateur de choisir le mode mat ou brillant pour chaque impression afin d’obtenir différentes finitions esthétiques, sans qu'il soit nécessaire de changer d’encre ou de support. Une finition brillante confère un fort impact visuel à des applications comme les banderoles et les affiches, tandis qu'une apparence mate est particulièrement attrayante pour les applications d'intérieur de haute qualité vues en lumière artificielle, telles que les revêtements muraux ou les matériaux de point de vente haut de gamme.

La technologie Océ FLXfinish permet également d’imprimer sur des supports poreux, tels que les papiers non couchés, ainsi que sur des supports d’affichages souples comme les textiles et les graphiques à bordure de silicium, en « fixant » immédiatement chaque gouttelette d’encre par projection, ce qui évite ainsi son absorption par le support.

La série Colorado offre un positionnement extrêmement précis permettant un alignement proche de la perfection pour l’impression recto verso et l’impression « à l’envers » pour les supports enroulés avec la surface imprimable orientée vers l’intérieur, ce qui augmente encore la productivité et la polyvalence.

Somesh Adukia, directeur des ventes et du marketing B2B de Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA) explique : « Lorsque nous avons lancé l'Océ Colorado 1640 à la FESPA en 2017, nous étions convaincus que notre technologie Canon UVgel deviendrait le socle d’une famille étendue de produits, conçue pour offrir aux clients une combinaison optimale ; productivité élevée, large gamme de couleurs, très nombreuses applications et faible coût de possession.

En nous basant sur les retours positifs de nos clients et de nos partenaires de distribution, au cours des deux dernières années nous avons concentré nos efforts de recherche et développement sur la conception d'une seconde imprimante 64 pouces qui maximise les avantages de production très appréciés de la technologie du gel tout en améliorant les performances des supports et des applications, comme les vinyles auto-adhésifs qui représentent une part croissante de la production des clients.»

Somesh Adukia ajoute : « Le fait que nous puissions maintenant offrir la possibilité supplémentaire de choisir entre impression mate ou brillante en pressant simplement sur un bouton constitue un développement très intéressant pour les producteurs de graphismes ; cela leur permet d’exploiter de nouvelles opportunités commerciales dans les points de vente et les décors intérieurs haut de gamme, avec une seule imprimante et sans changer de support ni d’encre. »

L’Océ Colorado 1650 a été testée par plusieurs clients Canon UVgel de la région EMEA, qui ont fait état d'excellents résultats dans diverses applications, notamment les revêtements muraux, les étiquettes et les graphismes promotionnels.

Canon a présenté sa nouvelle imprimante cette semaine à la FESPA Global Print Expo 2019 à Munich, en Allemagne, où ont eu lieu des démonstrations d’applications telles que les revêtements muraux et les vinyles auto-adhésifs.

Le modèle Océ Colorado 1640, également exposé, produit du matériel pour points de vente, tel que des affiches avec découpe en ligne automatisée à l'aide de la technologie de Fotoba, le partenaire de finition de Canon, (voir le communiqué de synthèse séparé « Canon à la FESPA 2019 »).

L’imprimante Océ Colorado 1640 est le choix recommandé pour les fournisseurs de services d’impression produisant principalement des graphismes pour sol, des affiches et de la signalétique ainsi que des graphismes pour véhicules qui exigent les performances les plus robustes. Les clients bénéficient d'un temps de mise sur le marché réduit, car les impressions Canon UVgel sèchent instantanément. De plus, le choix accru de supports leur permet de produire des applications de grande qualité pour intérieurs sur papier machine couché et offset. L'encre d'origine offre une grande durabilité, une résistance inhérente exceptionnelle aux rayures, à l'abrasion, au lavage et au brossage, ainsi qu'aux produits chimiques et aux solvants, sans nécessiter de stratification supplémentaire.

À ce jour, plus de 800 imprimantes Océ Colorado 1640 ont été installées dans le monde, dont 500 dans la région EMEA, et plus de 25 clients utilisent plusieurs machines. Les données provenant de la clientèle indiquent que chaque unité Colorado produit en moyenne plus de 14 600 m² d’impressions par an; et la production de 12% de ces imprimantes atteint plus de 25 000 m². Cela souligne l'exceptionnelle productivité que ces imprimantes peuvent atteindre en combinant une vitesse de sortie exceptionnelle, l’entretien automatisé des buses et la facilité de chargement du support.

