Canon ouvre les inscriptions à son plus grand lancement de produit : REIMAGINE

Canon (www.Canon-CNA.com) a dévoilé aujourd'hui les détails de REIMAGINE (https://bit.ly/2VIcxM8) - un événement en direct présentant son plus grand lancement de produit jamais réalisé.

Le jeudi 9 juillet, à partir de 14h00 CEST, les participants inscrits pourront se joindre à la session de présentation de REIMAGINE, qui dévoilera les détails du lancement de ce produit innovant et proposera également des discussions sous forme de questions-réponses (à partir de 19h00 CEST).

Au cours de la session de questions-réponses, les participants auront l’opportunité d'obtenir des informations détaillées sur REIMAGINE. Lucy Hedges, journaliste spécialiste des technologies, animera la discussion et sera rejointe par des experts en produits de Canon Europe et des photographes et vidéastes de premier plan, qui ont été parmi les premiers à découvrir les nouveautés Canon.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des Ambassadeurs Canon qui se joindront aux discussions :

Ilvy Njiokiktjien - photographe documentaire hollandais qui a travaillé pour des ONG du monde entier et de grands éditeurs internationaux

Ivan D'Antonio - un des cinéastes italiens les plus en vue, ayant déjà remporté de nombreux prix internationaux pour ses courts métrages, ses publicités et ses clips musicaux

Javier Cortes - photographe de mode et portraitiste espagnol de renom, récompensé pour son travail de photographe et de réalisateur au cinéma

Martin Bissig - photographe spécialisé dans le cyclisme, né en Suisse et de renommée internationale, qui possède une prestigieuse clientèle et un vaste réseau au sein de l'industrie du sport

Richard Walch - photographe et cinéaste allemand des sports d'action qui s'appuie sur sa précision et sa créativité pour produire des images d'exception dans le domaine des sports extrêmes et de la voile

Robert Marc Lehmann - biologiste marin, plongeur scientifique et caméraman sous-marin qui a voyagé dans plus de 100 pays pour prendre des images à couper le souffle

Samo Vidic - photographe de sport, d'aventure et de publicité avec des clients tels que Red Bull et Getty

Sanjay Jogia - photographe britannique de mariage, plusieurs fois primé, connu pour son équilibre entre images posées et non posées regorgeant d'émotion et de charme

Ulla Lohmann - photographe allemande de documentaires, d'expéditions et d'aventures qui brave les éléments pour saisir l'inoubliable

Wanda Martin - photographe basée à Londres dont les images saturées et romantiques ornent les pages des grands magazines de mode, des bibles du style et des magazines de musique.

Pour participer à l'événement REIMAGINE, inscrivez-vous en cliquant sur le lien suivant : https://bit.ly/2VIcxM8

Détails de l'événement :

DATE : Jeudi 9 juillet 2020

Jeudi 9 juillet 2020 HEURE : 14h00 CEST

14h00 CEST LIEU : Rejoignez Canon sur YouTube pour recevoir les réponses à vos questions

Rejoignez Canon sur YouTube pour recevoir les réponses à vos questions Diffusion disponible en anglais uniquement

