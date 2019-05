Canon prend part, pour la deuxième fois, à cette édition régionale du DISCOP

Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (www.Canon-CNA.com) a participé au DISCOP, le salon consacré à l’audiovisuel à Abidjan, du 29 au 31 mai.

Au cours de ces cinq dernières années, le DISCOP s’est imposé comme l’événement incontournable du secteur de l’audiovisuel et du divertissement en Afrique francophone subsaharienne. Avec 700 participants venus de 70 pays, le DISCOP rassemble acheteurs, vendeurs et producteurs indépendants de films et de programmes télévisés, ainsi que des créateurs de contenus numériques et de jeux vidéo originaires de pays francophones et anglophones.

La participation de Canon à cet événement s’inscrit dans sa stratégie de soutien au développement de l’industrie cinématographique dans les pays subsahariens. Avec plus de 2 200 chaînes de télévision par satellite sur le continent, et une population jeune, dynamique et très exigeante, l’attrait pour le secteur grandit en Afrique, et Abidjan fait aujourd’hui figure de haut lieu du film aux yeux des professionnels du cinéma et de la vidéo.

Durant les trois jours du DISCOP, les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir la nouvelle gamme (XA40, XA45, XA50 et XA55) de camescopes 4K ENG, ainsi que la caméra professionnelle ME200S-SH, la toute nouvelle gamme Cinema de caméras pionnières (C200, C100Mark2), et le DSLR EOS plein format (5DMark4, 6DMark2), qui révolutionnent actuellement l’environnement de la production télévisuelle.

Amine Djouahra, responsable en chef des ventes et du marketing B2C, a déclaré : « Dans l’optique d’accroître notre part de marché en matière de vidéo professionnelle et notre présence dans l’écosystème de la diffusion et la production audiovisuelle en Afrique, des événements tels que le DISCOP sont l’occasion rêvée pour notre équipe locale de rencontrer et d’interagir avec les acheteurs, vendeurs et producteurs indépendants venus de tout le continent. À l’heure d’une adoption généralisée de la 4K dans les téléfilms, les documentaires et les films, nous renouvelons notre engagement pour répondre aux besoins en constante évolution des producteurs et des réalisateurs, grâce aux toutes nouvelles solutions de notre gamme Cinema EOS ».

Contact de presse :

Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord

Mai Youssef

Courriel : mai.youssef@canon-me.com

À propos de Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord :

Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA) (www.Canon-CNA.com) est une division de Canon Moyen-Orient FZ LLC (CME), une filiale de Canon Europe. La création de CCNA en 2015 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société au niveau national. La division CCNA reflète également l’engagement de Canon de se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs attentes dans un marché africain en pleine évolution.

Canon est présent sur le continent africain depuis plus de 15 ans au travers de ses distributeurs et partenaires, qui ont su créer une solide base de clientèle dans la région. La CCNA garantit la fourniture de produits technologiques de pointe et de haute qualité répondant aux exigences et à l'évolution constante du marché africain.

Forte d’une centaine d’employés, la CCNA gère les activités de vente et de marketing dans 44 pays africains. Canon a pour philosophie d’entreprise le concept japonais de Kyosei, qui signifie « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ». Pour plus d’informations, visiter le site : www.Canon-CNA.com

