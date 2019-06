Canon publie des autocollants pour ongles des 20 équipes participant à la Coupe du Monde de Rugby 2019TM !

Canon (www.Canon-CNA.com) a publié des modèles d'autocollants pour les ongles aux couleurs des vingt équipes participant à la Coupe du monde de rugby 2019 grâce à son Créateur d'autocollants pour ongles gratuit, une application Canon. Les designers de Canon ont créé ces modèles en s'inspirant de la palette de couleurs du kit de chaque équipe nationale et prévoient de publier d'autres modèles basés sur différents concepts en juillet et août, ce qui portera à 60 le total des designs. Les utilisateurs peuvent choisir l'un des 20 modèles d'équipe à porter tout en regardant le match à la télévision, en encourageant les joueurs sur leur propre terrain et bien sûr en regardant le match en direct au stade. Imprimez vos motifs d'autocollants pour ongles préférés et soyez prêt pour la Coupe du Monde de Rugby 2019.

(Les modèles de la Coupe du Monde de Rugby 2019 sont disponibles jusqu'à fin décembre 2019).

En tant que sponsor officiel, Canon continuera à susciter l'enthousiasme pour la Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon !

Faites le plein d'émotions avec vos amis lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019 !

Choisissez vos couleurs entre amis pour afficher ensemble votre soutien à la Coupe du monde de rugby 2019, au Japon. De plus, vous pouvez choisir des autocollants pour ongles parmi les différents modèles d'équipe pour aller avec la tenue officielle. Les fans peuvent ajouter une touche de couleur à leurs photos pour transformer des moments uniques en souvenirs inoubliables et les partager sans retenue sur les réseaux sociaux.

Canon a conçu des modèles pour les 20 équipes participantes !

Canon a créé des modèles pour chacune des 20 équipes en compétition, afin que chaque fan puisse afficher son soutien.

Cette première série de modèles combine le blason de chaque équipe avec un graphique sobre qui restitue le rythme rapide du rugby.

D'un design simple, ces autocollants pour ongles conviennent aussi bien aux hommes qu'aux femmes et peuvent être facilement assortis à toutes sortes de tenues.

Créateur d'autocollants pour ongles pour imprimantes Canon

Le Créateur d'autocollants pour ongles de Canon est une application gratuite qui permet aux utilisateurs d'imprimer facilement des autocollants pour ongles à l'aide d'imprimantes à jet d'encre Canon compatibles, notamment les séries PIXMA TS9500, PIXMA TS8200 et PIXMA TS700, et du papier NL-101 destiné aux autocollants à ongles imprimables.

Les utilisateurs peuvent choisir leurs motifs préférés parmi plus de 180 modèles* ou utiliser l'application pour ajouter des photos de leur animal ou des illustrations et créer leurs propres motifs.

A propos de Canon Central and North Africa :

Canon Central and North Africa (CCNA) (www.Canon-CNA.com) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), filiale de Canon Europe.

La création de CCNA en 2015 a été une étape stratégique qui a pour objectif de renforcer les activités de Canon dans la région Afrique, tout en consolidant la présence et la concentration de Canon dans les pays de la région. CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à vouloir se rapprocher en permanence de ses clients et à répondre à toutes les demandes formulées sur un marché africain en permanente évolution.

Canon est présent depuis plus de 15 ans sur le continent africain, via ses nombreux distributeurs et partenaires qui, ensemble, ont réussi à constituer une très solide base de distribution et de clients au niveau de l’ensemble de la région. CCNA assure la fourniture de produits haut de gamme à la pointe de la technologie, qui répondent aux exigences du marché africain qui se caractérise par son évolution très rapide.

Avec plus de 100 employés, CCNA gère les activités de vente et marketing dans pas moins de 44 pays différents sur le continent Africain. La philosophie d’entreprise de Canon est « Kyosei » : « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ». Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.Canon-CNA.com

