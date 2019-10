Canon s’apprête à mettre un terme à son service Irista

Canon EMEA (www.Canon-Europe.com) a annoncé aujourd’hui que la Société mettra un terme à Irista, son service photo dans le cloud, à compter du 31 janvier 2020.

Canon EMEA va s’éloigner de l’industrie du stockage d’images sur le cloud pour se concentrer sur des investissements dans sa technologie d’imagerie et les services connexes, qui complètent mieux l’offre de ses appareils photo, tels les services Canon iMAGE Gateway et Canon Camera Connect.

Cette stratégie offre à Canon EMEA l’opportunité de travailler avec des experts en services aux utilisateurs finaux. Dans cette optique, les utilisateurs d’Irista bénéficient d’un abonnement gratuit de deux mois à Adobe Lightroom (1TB), qui permet d’éditer, d’organiser, de stocker et de partager des photos en toute facilité, à partir de n’importe quel point du globe.

Nous recommandons à nos clients de télécharger toutes leurs données stockées sur Irista avant la fermeture du service. Le téléchargement d’images est un procédé simple, et des instructions sont clairement décrites sur le site internet d’Irista (www.Irista.com). A la fermeture du service, le 31 janvier 2020, toutes les données clients seront supprimées.

