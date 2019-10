Canon temoigne de son engagement envers l’Afrique en assumant un role central lors de l’Innovation Africa Summit 2019

Canon (Canon-ME.com), le leader mondial des solutions d’imagerie et d’impression, est fier d’annoncer sa participation à l’Innovation Africa Summit 2019, qui aura lieu à Accra, au Ghana, du 3 au 5 décembre. Canon est ravi de soutenir la 9e édition du sommet ministériel officiel africain en tant que partenaire Diamant de l’événement et partenaire exclusif pour les solutions d’imagerie, renforçant ainsi l’engagement du Groupe en Afrique.

Africa Summit est reconnu comme le premier forum ministériel du continent africain, durant lequel les dirigeants et hauts fonctionnaires de plus de 40 pays retrouvent leurs partenaires industriels pour engager des discussions de haut niveau sur l’éducation, l’innovation et les TIC. Cette année, l’événement sera organisé sous le patronage officiel du gouvernement du Ghana, sous la direction du Dr Matthew Opoku Prempeh, ministre de l’Éducation, et d’Ursula Owusu-Ekuful, ministre des Communications.

Somesh Adukia, directeur du bureau régional des ventes, Canon Afrique Centrale et Afrique du Nord (CCNA), s’adressera aux exposants et aux différents représentants de gouvernement lors d’un événement unique le 3 décembre. M. Adukia présentera la stratégie de Canon en Afrique pour l’année 2020 et évoquera l’importance de l’équilibre entre développement économique et développement social sur le continent africain. Les experts de Canon seront également à la disposition des organisateurs de l’événement et des autres exposants, afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins en matière d’impression au cours de cet événement.

« Canon est investi dans le développement des pays d’Afrique et soutient de nombreuses initiatives dans les domaines de l’éducation et de l’innovation – qui vont des programmes artistiques et culturels locaux au développement économique de base jusqu'au développement économique de haut niveau, tels qu’abordés durant l’Africa Summit 2019, » a déclaré Somesh Adukia, directeur du bureau régional des ventes de Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA). « En tant que partenaire Diamant et partenaire exclusif de cet événement dédié aux solutions d’imagerie, nous serons, cette année, au cœur de l’action et avons hâte de contribuer à faire de cette édition, pour toutes les parties prenantes, l’une des meilleures de l’Innovation Africa».

Les membres de Canon Afrique du Nord et Afrique centrale seront présents et participeront activement aux débats, séminaires, tables rondes et entretiens individuels pendant les trois jours que durera ce prestigieux sommet. L’organisateur de l’événement, AfricanBrains, travaille en étroite collaboration avec les gouvernements africains pour optimiser le nombre de délégués de haut niveau participant à l’événement. Plus de 250 ministres et responsables gouvernementaux de toute l’Afrique sont attendus au Sommet, aux côtés d’entreprises privées de premier plan telles Canon et l’Université de Cambridge.

« Nous sommes fiers d’annoncer que la 9e édition d’Innovation Africa se tiendra à Accra en 2019, sous le patronage officiel du gouvernement ghanéen qui facilitera la venue d’un nombre record de ministres de l’ensemble du continent africain.» a déclaré John Glassey, PDG d’AfricanBrains, organisateur de l’événement. « Non seulement l’événement sera animé conjointement par les ministères de l’Éducation et des Communications, mais les principaux acteurs ghanéens du secteur de l’éducation et des TIC joueront également un rôle clé pour assurer la tenue d’un sommet multidimensionnel historique. »

Demandes de renseignements médias :

Canon Moyen-Orient

Mai Youssef

Email : Mai.youssef@canon-me.com

À propos de Canon Moyen-Orient :

Canon Moyen-Orient (Canon-ME.com), une filiale de Canon Europe, est le siège opérationnel de Canon au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ; elle est basée à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.

Fondée en 1937 avec l’objectif spécifique de mettre à disposition du grand public des appareils photo de qualité supérieure, et animée par son inlassable passion pour le Pouvoir de l’image, la société Canon a, depuis, mis sa technologie à profit dans de nombreux autres marchés et s’est hissée au rang de leader mondial de la fourniture de solutions d’imagerie aux entreprises et aux particuliers. Ses solutions comprennent des produits allant des appareils photo compacts numériques et appareils photo Reflex aux imprimantes multifonctions et de production, en passant par les objectifs de télédiffusion et les systèmes de radiographie portables - le tout soutenu par tout un éventail de services à valeur ajoutée.

Canon investit massivement dans la R&D afin de proposer les produits et services les plus diversifiés et les plus innovants et satisfaire ainsi les besoins créatifs de ses clients. Des photographes amateurs aux sociétés d’impression professionnelle, Canon permet à chaque client de concrétiser sa propre passion pour l’image. Pour de plus amples informations au sujet de Canon Moyen-Orient, veuillez consulter le site : Canon-ME.com

À propos d’Innovation Africa 2019 :

Le sommet ministériel officiel de l’Afrique — du 3 au 5 décembre — Accra, Ghana

Innovation Africa 2019 s’est solidement positionné comme étant le principal forum ministériel de haut niveau du continent, dans lequel les partenaires de l’industrie bénéficient de rendez-vous préprogrammés et d’une participation engagée auprès de ministres et de hauts fonctionnaires originaires de plus de 40 pays. C’est le rendez-vous incontournable en Afrique pour les secteurs de l’éducation, de l’innovation et des TIC. Les principaux partenaires de l’industrie s’accordent à dire que, de tous les événements, Innovation Africa offre l’expérience la plus productive et la plus agréable, mettant l’accent sur la qualité du public et le niveau élevé des décideurs participants.

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site : https://innovation-africa.com/2019/