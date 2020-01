Capitalisme pour tous : la Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB) mobilisée avec l’AFRICA CEO FORUM pour penser le rôle du secteur privé africain

La 8ème édition du plus grand rendez-vous international du secteur privé africain se tiendra les 9 et 10 mars prochains à Abidjan, en Côte d’Ivoire; Alors que les débats sur le rôle du capitalisme font rage à travers le monde et que la nécessité de « faire le bien » se fait de plus en plus pressante en Afrique, 1 800 grands décideurs de l’industrie, de la finance et de la politique, convergeront à Abidjan pour booster l’impact des entreprises du continent

Croissance des inégalités, émergence du risque climatique, révolutions technologiques et résurgence du protectionnisme : à l’heure où ces 4 disruptions majeures bouleversent le secteur privé mondial et présagent d’une mutation profonde du capitalisme à travers le monde, les leaders économiques et les dirigeants de grandes entreprises africaines tardent à participer au mouvement de réflexion actuel sur le « capitalisme et le bien commun ».

L’Afrique a pourtant une autre voix à faire entendre : sur le continent, plus qu’ailleurs, le secteur privé montre en effet qu’il est possible de “faire des affaires” et de “faire le bien” en même temps. Opérateurs télécoms dopant l’inclusion financière, investisseurs développant des sites solaires décentralisés, agro-industriels qui privilégient l’approvisionnement et la transformation sur place : les exemples de “business for good” se multiplient petit à petit sur le continent.

Face à cet enjeu capital pour le développement du continent, et après avoir rassemblé ses participants autour de l’impact du digital (AFRICA CEO FORUM 2018) et de la meilleure manière de réussir la Zone de Libre-Echange Continentale (AFRICA CEO FORUM 2019), cette nouvelle édition du plus grand rendez-vous du secteur privé africain mobilisera ses 1 800 participants autour du rôle sociétal des grandes entreprises. Le secteur privé africain doit-il placer parmi ses priorités stratégiques la lutte contre la croissance des inégalités, les combats environnementaux, la création d’emplois, l’intégration des jeunes générations ? Comment concilier ces objectifs avec les enjeux de compétitivité ? Quel rôle les entreprises et leurs leaders doivent-ils jouer face aux mutations actuelles et sont-ils armés pour les affronter ? Comment faire de la lame de fond numérique un accélérateur d’impact ?

« Convaincu du nécessaire, et possible, changement de paradigme pour les grandes entreprises à travers le monde, dans un contexte où les inégalités continuent à se creuser, où les déséquilibres restent forts et où le risque environnemental grandit, la MCB est fière de s'associer à l’AFRICA CEO FORUM pour participer à la création d'une nouvelle dynamique en faveur du bien commun. En effet, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises est aujourd'hui un enjeu majeur pour les acteurs continentaux qui sont de plus en plus évalués sur leurs actes en la matière. Nous croyons également que c’est une formidable source d’opportunités pour le développement de l’Afrique, nécessitant une collaboration toujours plus accrue entre les partenaires publics et privés. C’est cette dynamique d’ensemble que nous voulons impulser de manière significative.» commente Alain Law Min, CEO de la MCB.

Pendant deux jours, l'AFRICA CEO FORUM 2020 fera avancer le dialogue public-privé en permettant aux leaders économiques et représentants du secteur public d'échanger sur les grands défis sectoriels et favorisera comme chaque année l'aboutissement de transactions importantes pour la croissance régionale et panafricaine du secteur privé et le développement du continent en général.

De nombreuses personnalités de premier plan ont déjà confirmé leur présence et rythmeront les débats et les rencontres : Philippe Le Houérou, DG de l’IFC ; Abdulsamad Rabiu, Président executif de BUA Group ; Alain Law-Min, CEO de Mauritius Commercial Bank ; Amadou Hott, Ministre de l’Economie du Sénégal ; Tony Elumelu, Président de Heirs Holding ; Mohamed Mohsen, CEO d’Arab Contractors ; Albert Yuma, Président de Gécamines ; Diane Karusisi, CEO de Bank of Kigali ; Jean Kacou Diagou, Président de NSIA ; Toyin Sanni, CEO d’Emerging Africa Group ; Richard Bielle, Président du directoire de CFAO ; Mohamed El Kettani, CEO d’Attijariwafa Bank ; Colin Mukete, CEO de Spectrum Group ; Kuseni Dlamini, Président de Massmart ; Jean-Pierre Dalais, Group Chief Executive de Ciel Ltd ; Rita Maria Zniber, CEO de Diana Holding ; Manuel Mota CEO de Mota-Engil ; Anne Rigail, DG d’Air France ; Austin Avuru, CEO de Seplat ; Zouhair Bennani, CEO de Label’Vie ; Abdoulaye Magassouba, Ministre des Mines et de la Géologie de Guinée ; Sacha Poignonnec, Co-CEO et co-fondateur de Jumia ; Peter Matlare, Deputy CEO d’Absa Group ; Peter Njonjo, CEO de Twiga Foods ; Hassanein Hiridjee, CEO d’Axian Group.

À propos de l’AFRICA CEO FORUM:

Fondé en 2012, l’AFRICA CEO FORUM réunit chaque année décideurs des plus grandes entreprises africaines, investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales, chefs d’État, ministres et représentants des principales institutions financières actives sur le continent.

Lieu de rencontres de haut niveau, de partage d’expériences et de décryptage des tendances affectant le monde des affaires, l’AFRICA CEO FORUM s’attache à proposer des solutions concrètes et innovantes pour faire avancer le continent et ses entreprises. À travers ses initiatives Women in Business et Family Business, il vise également à accroître la représentation des femmes aux postes de décision sur le continent et à accompagner la transformation des entreprises familiales africaines.

Organisé par Jeune Afrique Media Group, l’AFRICA CEO FORUM propose également le Women in Business Annual Leadership Meeting, consacré aux femmes dirigeantes, et a lancé en 2019 l’Africa CEO Network, réseau puissant et influent des décideurs en Afrique qui prolonge l’expérience de l’AFRICA CEO FORUM toute l’année.

A propos du Groupe Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB):

Depuis sa création à l’île Maurice en 1838, la Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB) (https://www.MCB.mu/) a évolué en une institution financière et une banque intégrée, qui offre des services taillés sur mesure à une clientèle diversifiée, faite de particuliers, d’entreprises et d’institutions financières. Le Groupe MCB est classé 1er en Afrique de l’est, 19e en Afrique et 613e parmi le top 1000 des banques, en terme de capitaux de Tier 1. Le Groupe MCB a une notation « investment-grade » par Moody’s et Fitch et se trouve actuellement en 31e position en Afrique en termes d’actifs (Jeune Afrique, Top 200 des banques, The Africa Report, septembre 2019) et 81e sur le continent africain en termes de capitalisation boursière (African Business Top 250 companies, mai 2019). Le Groupe a établi une présence physique dans 10 pays, à travers ses subsidiaires à Madagascar, aux Seychelles et aux Maldives, et possède des bureaux de représentation à Johannesbourg, Nairobi, Paris et à Dubai, de même qu’à travers ses associés, Société Générale Moçambique et la Banque Française de l’Océan-Indien (BFCOI – qui opère à La Réunion, à Mayotte et à Paris).

