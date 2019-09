Cargill et la SFI annoncent le lancement de la Coop Academy 2.0 pour renforcer l’autonomie des coopératives productrices de cacao

Cargill (http://www.Cargill.com) et la Société Financière Internationale (SFI) (http://bit.ly/2lcKd5w) ont renouvelé leur partenariat, leur permettant ainsi de lancer de nouvelles initiatives visant à renforcer les capacités des coopératives productrices de cacao et de leurs communautés. Au nombre de ces initiatives figure la Coop Academy 2.0. Dans le cadre du renouvèlement de ce partenariat, 40 coopératives additionnelles seront intégrées au programme ce qui amènera le total à 120 coopératives, qui bénéficieront des formations et des outils nécessaires afin d’améliorer leur gestion, d’améliorer les efforts de durabilité, et d’augmenter leur rentabilité.

La Coop Academy de Cargill, créée en 2013, a été la première académie du genre dans le secteur du cacao. Le modèle de l’académie permet aux leaders des coopératives d’acquérir les compétences managériales requises pour améliorer les opérations quotidiennes de leurs organisations, afin d’en faire des entreprises à la fois professionnelles, efficaces et prospères. En 2014, Cargill s’est engagé dans un partenariat avec la SFI et d’autres entités en vue de renforcer le programme et atteindre ainsi 350 responsables de coopératives.

Lionel Soulard, Directeur Général de Cargill Cocoa & Chocolate en Afrique de l’Ouest, s’exprimait en ces termes : « Le modèle coopératif s’est révélé être une approche exceptionnelle pour apporter aux producteurs de cacao et à leurs communautés des avantages durables. En acquérant des compétences précieuses et des outils pour professionnaliser leurs entreprises, nous constatons qu’ils mènent eux-mêmes de manière autonome des projets de durabilité qui laissent un impact, et apportent des changements notables au sein des communautés et du secteur cacao en général »

Le renouvèlement de ce partenariat, soutenu par le Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (GASFSP), permettra d’introduire un programme Coop Academy 2.0 amélioré. 120 Coopératives auront accès à des formations en renforcement des capacités, en gestion et en gouvernance. Le programme mis à jour comportera des formations qui mettent un accent plus marqué sur la digitalisation et la traçabilité, en tirant profit des leçons apprises lors de la première phase. Les coopératives disposeront ainsi de données et d’outils analytiques plus solides pour les aider à la prise de décisions critiques dans la conduite de leurs affaires. Le programme digital fournira à 35.250 planteurs un accès à une plateforme digital de paiement, leur ouvrant la voie à des services financiers digitaux. Un outil de mesure et de benchmarking développé par la SFI et SCOPEInsight, une agence indépendante d’évaluation agricole, permettra de réaliser des mesures d’impact et d’accroitre les opportunités d’affaires pour plus de 125.000 agriculteurs. Avec cet outil, il sera possible de faire un benchmark des activités telles que les opérations, la durabilité, la gestion interne et financière, dans le but d’évaluer dans quelle mesure le renforcement des capacités de leadership a une incidence sur l’amélioration de la gestion des coopératives. Cargill a recours à des technologies digitales pour renforcer la transparence de sa propre chaine d’approvisionnement en cacao.

La Coop Academy 2.0 va également ajouter une composante formation et appui aux groupements de femmes avec pour objectif de coacher 250 femmes leaders. Cette initiative inclura des outils et des ressources pour appuyer 3.000 femmes dans la mise en place d’activités génératrices de revenus, afin d’améliorer la capacité des familles à gagner plus et à contribuer ainsi à rendre leurs communautés économiquement plus viables.

Aliou Maiga, Directeur de la SFI pour l’Afrique de l’ouest et l’Afrique centrale a déclaré “A travers notre partenariat avec Cargill, la SFI démontre son engagement pour la croissance et la durabilité de l’industrie cacaoyère en Cote d’Ivoire. Ce programme nous permet d’apporter un appui soutenu aux femmes agriculteurs et d’introduire les technologies les plus récentes en matières de services financiers afin de contribuer au maintien de la position de la Cote d’Ivoire en tant que premier producteur mondial de cacao.

Des partenariats tels que l’initiative Cargill-SFI sont nécessaires pour parvenir à une chaine d’approvisionnement du cacao qui soit durable. Ces efforts font partie de l’ambition de Cargill Cocoa & Chocolate de Transformer Ensemble (http://bit.ly/2nnlDj6), en s’appuyant sur le pouvoir des partenariats pour atteindre nos objectifs de développement durable et accélérer le processus de transformation du secteur à une échelle qui ne saurait être atteinte en agissant seul.

Contacts Médias :

Nathalie Gross

Email : nathalie_gross@cargill.com

Tel : +31 612140108

Lawrence Henri Mensah

Email : lmensah@ifc.org

Tel : +221 338 597195

À propos Cargill :

Les 160.000 employés de Cargill (http://www.Cargill.com) répartis dans 70 pays travaillent sans relâche pour atteindre notre objectif de nourrir le monde d’une manière sûre, responsable et durable. Chaque jour, nous connectons les agriculteurs aux marchés, les clients aux ingrédients et les Hommes comme les animaux à la nourriture dont ils ont besoin pour prospérer. Nous totalisons 154 ans d’expérience, à élaborer des technologies et des idées nouvelles pour être un partenaire de confiance pour nos clients opérant, dans plus de 125 pays, dans les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture, des finances et de l’industrie. Côte à côte, nous travaillons à construire pour l’agriculture un avenir plus solide et plus durable. Pour plus d’informations, veuillez suivre ce lien http://www.Cargill.com.

A propos de Cargill’s global cocoa and chocolate :

Cargill Cocoa & Chocolate (http://bit.ly/2nk1daG) fournit dans le monde entier du cacao et du chocolat de haute qualité produits de façon plus durable. Nous apportons ainsi à nos clients une tranquilité d’esprit, de l’intégrité, et de l’entousiasme. Avec des efforts équilibrés en matière de sécurisation de l’approvisionnement, de durabilité des projets et d’expertise sensorielle, nous créons une large gamme de produits et services exceptionnels, standardisés et orientés clients. En outre, nous fournissons à nos clients une connaissance étendue du marché. Nous développement une chaine d’approvisionnement robuste, équitable et transparente, de la fève à la tablette, motivés à façonner continuellement les standards de l’industrie. Pour assurer plus de transparence dans l’approvisionnement de fèves de cacao de qualité, Cargill a mis en place ses propres opérations d’approvisionnement et de commercialisation dans les pays d’origine: au Brésil, au Cameroun, en Cote d’Ivoire, au Ghana et en Indonésie. Notre programme Cargill Cocoa Promise souligne notre engagement à rendre les agriculteurs et leurs communautés capables d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie. Notre équipe compte 3.600 experts du cacao et du chocolat qui travaillent avec passion dans 54 pays et font partie de nos 160.000 collègues qui travaillent chez Cargill à travers le monde. Pour plus d’informations, visitez notre site : http://bit.ly/2nk1daG.

A propos de la Société Financière Internationale (SFI) :

La SFI (http://bit.ly/2lcKd5w) — organisation sœur de la Banque Mondiale et Membre du groupe de la Banque Mondiale,-- est la plus importante institution mondiale d’aide au développement dont les activités sont centrées sur le secteur privé des marchés émergents. Nous travaillons avec plus de 2.000 entreprises dans le monde, en utilisant nos capitaux, notre expertise et notre influence pour créer des marchés et des opportunités là où il y en a le plus besoin. Pour l’année fiscale 2019, nous avons injecté plus de 19 milliards de dollars dans le financement à long terme des pays en développement, tirant ainsi partie du pouvoir du secteur privé à mettre fin à l’extrême pauvreté et à renforcer une prospérité partagée. Pour plus d’information, visitez notre site http://bit.ly/2lcKd5w.

Le Programme Mondial pour l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire est un programme mondial multi-donateur visant à accroître la productivité agricole des petites exploitations comme moyen de réduire la pauvreté et d’accroître la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le GAFSP, fenêtre du secteur privé, gérée par Ia SFI, fournit des prêts à court et à long terme, des garanties de crédit et des fonds propres, ainsi qu'une assistance technique aux entreprises du secteur privé et aux intermédiaires financiers dans les pays éligibles, afin d’améliorer la croissance de la productivité, de renforcer les liens des agriculteurs avec les marchés et leur accès au financement, ainsi que de renforcer les capacités et les compétences techniques. Ce programme est aussi financé par les gouvernements de l'Australie, du Canada, du Japon, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/cargill-and-...