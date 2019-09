Casa das artes do talatona alberga espetÃ¡culo da companhia de danÃ§a dos EUA Step Afrika! e do Ballet Tradicional Kilandukilu

A Embaixada dos Estados Unidos da América em Luanda convida os órgãos de comunicação social para a cobertura do espectáculo de dança da Companhia dos EUA STEP AFRIKA! e do Ballet Tradicional KILANDUKILU, que terá lugar, neste sábado, dia 21 de Setembro de 2019, na Casa das Artes do Talatona, com início previsto para às […]

