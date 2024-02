Cédéao : La situation socio-économique au sein de l'UEMOA sera débattue ce samedi à Abuja

Cette session extraordinaire fait suite à une autre réunion importante qui aura lieu le même jour à Abuja : la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique et sécuritaire dans la région. Ces deux rencontres témoignent du sérieux avec lequel les dirigeants ouest-africains abordent les défis actuels auxquels ils font face.



La question centrale qui sera abordée lors de cette session extraordinaire concerne donc la situation socio-économique au sein de l'UEMOA. Les dirigeants discuteront des problèmes économiques majeurs auxquels sont confrontés les pays membres, ainsi que des mesures nécessaires pour promouvoir le développement économique durable dans toute la région.



L'un des principaux sujets à l'ordre du jour sera probablement celui lié à l'intégration régionale. L'UEMOA s'est engagée depuis sa création en 1994 à promouvoir l'intégration économique entre ses huit pays membres : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Les dirigeants discuteront sans aucun doute des progrès réalisés jusqu'à présent dans ce domaine et exploreront les moyens d'accélérer ce processus.



Les discussions porteront également sur les efforts visant à renforcer les institutions régionales chargées de faciliter l'intégration économique au sein de l'UEMOA. Les dirigeants évalueront leur efficacité actuelle et discuteront des mesures nécessaires pour optimiser leur fonctionnement afin qu'ils puissent mieux servir les intérêts communs des pays membres.



Il est également prévu que lors cette réunion extraordinaire soient examinées certaines questions spécifiques telles que celles relatives aux politiques monétaires communes ou encore celles liées aux infrastructures régionales essentielles pour soutenir une croissance économique solide.