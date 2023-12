Cédéao : Les sanctions maintenues contre le Niger

Le 64ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Cédéao qui s’est ouvert ce dimanche en matinée à Abuja au Nigeria, s’est achevé dimanche soir. Selon notre confrère Serge Daniel, le sommet s’est terminé avec la « levée interdiction de voyage pour le Premier Ministre et le Président de Transition » du Mali.



S’agissant du Niger, les sanctions imposées au lendemain du coup d’Etat du 26 juillet 2023, ont été « maintenues ». Les Chefd d’Etats et de Gouvernement nt par ailleurs demandé la « libération du Président M. Bazoum ».



Selon la même source, « les Chefs d'Etats du Bénin, du Togo et de la Sierra-Leone ont été désignés pour médiation » dans la crise politique du Niger.