Célébration des 75 ans de la fondation de la Chine

S'adressant aux nombreuses personnes rassemblées pour cette célébration, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Lesotho (RPC), Son Excellence (S.E.) Yang Xiaokun, a révélé que le 1er octobre 1949, le grand dirigeant Mao Zedung a annoncé la fondation de la RPC.



"La Chine s'est débarrassée de la pauvreté et est devenue la deuxième économie mondiale. Le PIB de la Chine est passé de 12,3 milliards de dollars américains en 1949 à 17,9 billions de dollars américains en 2023, ce qui représente 16,9 % de l'économie mondiale", a déclaré S.E. Xiaokun.



Il a ajouté que "la raison fondamentale des réalisations historiques de la Chine au cours des 75 dernières années réside dans le solide leadership du Parti communiste chinois".



Il a également souligné que les réalisations historiques de la Chine au cours des 75 dernières années n'auraient pas été possibles sans le soutien des frères et sœurs africains.



"Nous nous appuyons sur l'expérience acquise dans le cadre de nos projets de coopération réussis, notamment la phase I du projet de centrale solaire de Mafeteng, l'hôpital et la clinique ophtalmologique du district de Maseru et la route reliant Mpiti à Sehlabathebe".



Au nom du gouvernement du Lesotho, le ministre des travaux publics et des transports, l'honorable Neo Matjato Moteane, a félicité la Chine pour ses 75 ans d'existence. "Cette année marque le 30e anniversaire de la reprise des relations diplomatiques entre la Chine et le Lesotho.



M. Moteane a indiqué que la Chine s'était beaucoup développée en tant que précurseur mondial dans de nombreux domaines, notamment le développement économique, l'innovation technologique et la lutte contre la pauvreté. Ces réalisations de la Chine devraient inspirer de nombreux pays en développement comme le Lesotho.



Il a également salué le soutien indéfectible de la Chine au Royaume du Lesotho à travers de nombreux projets dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures et de la santé.