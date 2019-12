Célébration du « Lodhè » à Bloléquin : Sous le signe de cohésion et la fraternité entre les communautés

La ville de Bloléquin, sise dans l’ouest de la Côte d’Ivoire a abrité du 6 au 7 décembre 2019, la célébration du « Lodhè », une fête annuelle chez les peuples « Wê », qui signifie : « Chose de chez nous ».

Cette cérémonie de réjouissance visant à raffermir la cohésion sociale et les liens de fraternité entre les différentes communautés, a drainé plus de 2000 personnes venues du Libéria, de la Guinée, en plus de la Côte d’Ivoire.

A cette occasion, le président de la Mutuelle de développement de Keïbly (MUDEK), Douho Donald a sensibilisé les populations sur la question des conflits politiques et l'importance du vivre ensemble.

Il a également exhorté les jeunes à l’entrepreneuriat, qui leur permettra d’aller de l’avant. Car dira-t-il : « L'Etat ne peut employer tout le monde ». En tant que parrain de cette fête, Douho Donald a offert des bâches et des chaises, d’une valeur totale de 2,5 millions de F Cfa aux organisateurs.

Mais avant cette célébration du Lodhè, le président de la MUDEK s'est rendu dans un centre d'accueil pour orphelin comptant 34 pensionnaires, afin de s'enquérir des difficultés rencontrées.

Au terme de sa visite des compartiments de l’établissement, Douho Donald a fait parler son cœur en offrant des vivres et non vivres d’un montant global de 2 millions de FCFA au centre d'accueil.

Il a ainsi saisi l'occasion pour inviter les bonnes volontés à contribuer et à œuvrer pour le développement de Bloléquin, qui manque d'infrastructures économiques.