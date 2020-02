ACTUALITES Cellulant Corporation utilise la technologie pour assurer l’efficience de la chaîne de valeur agricole en Afrique

- 5 Février 2020 modifié le 1 Janvier 1970





Cellulant Corporation (www.Cellulant.com), la société panafricaine de technologie, a confié au secteur agricole africain l’organisation de son premier « sommet des partenaires » à Lagos, au Nigeria, et lui a donné l’assurance qu’il pourrait tirer parti de la technologie pour éliminer les inefficacités et les gaspillages dans la chaîne de valeur agricole africaine grâce à Tingg et Agrikore, ses solutions améliorées de paiement et de marché. Tingg est une solution de paiement accessible à tous, et Agrikore est une plateforme innovante et simple, connectée et basée sur la technologie de la blockchain et destinée à tous les acteurs du secteur agricole au sein des 120 pays africains. Le sommet, qui avait pour thème « Des technologies transformatrices pour connecter l’ensemble de la population aux 50 milliards de dollars d’opportunités offertes par le Nigeria dans le secteur agroalimentaire et créer des emplois pour les jeunes Africains », a réuni des acteurs du développement, notamment la Banque africaine de développement, la SANEF (Shared Agent Network Expansion Facility), Flutterwave, des banques de dépôt et de nombreuses entreprises de transformation des aliments. Dans un exposé intitulé « Les paiements jettent les bases de la connexion de l’Afrique », M. Ken Njoroge, directeur général adjoint de Cellulant, a déclaré que l’Afrique possédait un avantage comparatif dans l’agriculture mais qu’elle avait besoin d’améliorer l’efficacité de sa chaîne de valeur pour atteindre l’impact souhaité en termes de sécurité alimentaire, de création d’emplois et de développement économique. « Si vous voulez rendre la chaîne de valeur agricole efficiente, assurez-vous que les récoltes ne pourrissent pas dans les exploitations agricoles, que les camions sont en bon état de marche, qu’il n’y a pas de jeunes sans emploi dans les zones rurales, et qu’aucune usine ne produit à un niveau inférieur à ses capacités ; si nous pouvons trouver les liens entre ces différents aspects, alors nous pourrons apporter au Nigeria et à l’Afrique l’efficacité qui stimulera leur transformation dans tous les domaines », a-t-il déclaré. M. Njoroge a ajouté que les solutions Agrikore et Tingg, qui ont été dûment testées, connectent intégralement les exploitations agricoles tout en stimulant la transparence. « Nos plateformes de paiement et de marché connectent tout le monde. La plateforme de paiement garantit à chacun le paiement en temps réel de chaque transaction. Nous savons que cela fonctionne : nous travaillons avec 120 banques africaines et nous avons pour clients de grandes entreprises. Et cette collaboration bénéficie à toutes les parties », a‑t-il précisé. M. Bolaji Akinboro, directeur général adjoint de Cellulant, a ajouté que Tingg et Agrikore 2.0 offrent un accès au marché, stimulent la transparence et simplifient l’ensemble de la chaîne de valeur agricole. « Notre plateforme de paiement permet aux agriculteurs, aux distributeurs, aux fournisseurs et à tous les acteurs, de voir comment l’argent circule au sein du circuit. Elle est conçue pour ceux qui souhaitent faire partie d’un écosystème rentable pour eux et qui fournisse également des emplois à des centaines de personnes », a-t-il déclaré. Dans sa présentation intitulée « De la ferme à la fourchette : transformer l’industrie agroalimentaire nigériane grâce à la technologie – Ce que nous réserve l’avenir », M. Akinboro a souligné la nécessité de renforcer la chaîne de valeur agricole du Nigéria afin d’en tirer le maximum d’avantages pour l’ensemble du secteur. En mettant en lumière comment Cellulant a amélioré la chaîne de valeur agricole en Afrique, M. Akinboro a déclaré: « Nous ne sommes pas seulement une entreprise de technologie fintech ; nous possédons la technologie et nous opérons au travers d'Agrikore. Si vous combinez la technologie et les opérations, vous pouvez changer le monde. Nous fournissons une technologie qui rend la vie meilleure pour tous les Nigérians et tous les Africains ». « La technologie est un vecteur clé pour la résolution des nombreux défis auxquels le secteur agricole est confronté. Au cours des 15 dernières années, Cellulant a activement contribué à connecter tous les acteurs clés de la chaîne de valeur, alors que par le passé ils n’avaient jamais interagi les uns avec les autres. Aujourd’hui, notre entreprise a mis en place une plateforme de marché et une plateforme de paiement qui donnent accès aux marchés et aux services financiers numériques et ouvrent à toutes les parties prenantes la possibilité de collaborer plus étroitement et de saisir une opportunité commerciale d’une valeur de 50 milliards de dollars ». Distribué par APO Group pour Cellulant. Contact de presse :

Chioma Melone

Cellulant

Tél. : +234(0)703 296 4733

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/cellulant-co...





Dans la même rubrique : < > Remerciements : La communauté Rwandaise de France et les amis du Rwanda Vers l’informatisation de la gestion des établissements pénitentiaires du Mali Retours de la COP25, par l’ONG Espaces Verts du Sahel à l’Institut Français du Tchad