Centrafrique : 44 rebelles tués dans une contre-offensive de l'armée

Les forces armées centrafricaines et leurs alliés ont mené lundi une offensive à Boyali, village situé à 20 km de Lambi, dans la sous-préfecture de Bossembélé. "La ville de Boda est reprise et sous contrôle des forces régulières coalisées", assure le gouvernement.



Le bilan est de "44 morts dont plusieurs mercenaires tchadiens, soudanais et peuls, des soldats et gendarmes renégats", selon le gouvernement.



Trois prisonniers ont été acheminés à Bangui.



Les rebelles ont procédé à des pillages avant de prendre la fuite. "Ils sont en débandade et en fuite mais seront bientôt rattrapés pour être livrés à la justice", indique le Premier ministre, Ngrebada Firmin.