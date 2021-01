Centrafrique : Attaque de Bangui, 30 assaillants tués, 5 capturés et des armes saisies

Ce jour à Bangui, des tirs et détonations d'armes ont été entendus par la population. Les assaillants ont ainsi tenté d'attaquer la capitale centrafricaine sur plusieurs fronts. Et le bilan provisoire de l’attaque perpétrée ce mercredi matin dans les secteurs PK12 et PK9 de la ville est connu. En effet, les combats entre rebelles et forces loyalistes font état de 30 assaillants tués, 5 capturés et des armes saisies. Ces deux secteurs ont été attaqués simultanément ce 13 janvier par des rebelles.



A la suite de cette attaque, le ministre centrafricain de la Sécurité publique, le général Henri Wanzet Linguissara, s'est exprimé et a précisé que l'attaque a été déjouée grâce aux forces de défense et de sécurité, la MINUSCA et les partenaires bilatéraux. « Dès les premières heures de la matinée, les secteurs de PK12 et PK9 ont été attaqués simultanément par les bandits de grands chemins et les bandits centrafricains, parmi eux les étrangers », déclare le général Henri Wanzet Linguissara.



Quant au Premier ministre, Firmin Ngrebada, il a annoncé également la mort de plusieurs assaillants ainsi que des arrestations. « Nous avons connu aux premières heures de la matinée une tentative des assaillants de rentrer dans Bangui sur plusieurs fronts notamment à la sortie Nord vers PK 12 et Pk 9 », indique le chef du gouvernement. Des assaillants ont été faits prisonniers et transférés à la section de recherche et d'investigation, a informé le Premier ministre.



Dans une vidéo diffusée par le gouvernement, un assaillant est questionné à la demande du ministre de la Sécurité publique. Il ne parle ni français ni Sango et affirme venir de Koumra (province du Mandoul, Tchad). Actuellement, des opérations de ratissage sont en cours à Bangui, sur plusieurs axes, notamment à la sortie Nord au Pk9, aux quartiers Kagamongoulou, Sato, Vondombala et vers l'ancien marché à bétail Pk13, avec un appui aérien.